最美的顏色直接全部裝一盤給你　PALLADIO專業眼影盤35色

我之前就一直一直很想要PALLADIO35色眼影盤，不過這個系列好像只能在網路上買，所以我一直遲遲沒有下手。不過就因為我的拖延末期，所以等到了這個玫瑰色系。

超美35色直接裝滿！我是那種會因為一兩格買一整盤眼影的衝動女子，但是這35色我一打開發現沒有一個顏色我不喜歡，太誇張了吧1/35我都找不到不喜歡的，對我這種挑剔難相處的人來說很難耶。

雖然很激烈，但是35色直接刷給你們看。每個顏色都超級好上色的，非常顯色而且真的上眼也不太飛粉，反而暈開以後深邃感一百，單擦疊擦都很不錯，閃亮色和霧面色隨便你選反正他都有。而且質地是那種很絲絨滑順的細粉質，因為他們眼影有加了保養的成分進去，也等於是一邊刷了眼影一邊保養眼周。

而且隨便配他都是搭的，根本不用多想想擦哪色就直接擦吧！基本上他們就是一個相處融洽的團，隨便誰配誰他們都會好好相處手牽手一起去上廁所的那種融洽。

看他被我弄得多憔悴就知道我多喜歡這一盤，即使我家的眼影真的有夠多，我還是必須說，這盤一打開的時候我雀躍了好一陣子。豪美的玫瑰色喔連我這個漢子都心空！

雖然照片看起來還好，但是本人真的好美麗。

本來覺得一盤35色太刺激了，現在根本想包色這個系列阿！PALLADIO真的好厲害，不只唇彩很棒眼影也是黑馬。

※圖片+文字：Vogue 美人會 - 大魚

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