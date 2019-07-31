漫威宇宙第4階段！梁朝偉、馬東石、安潔莉娜裘莉首度加入超級英雄大家庭

《復仇者聯盟》系列完結，漫威電影宇宙(MCU)卻正要大爆發，在聖地牙哥動漫展(SDCC)上，漫威公布了5部電影、4部影集和1部動畫，先前傳出彭于晏將演出《上氣Shang-Chi》男主角，結果由加拿大華裔劉思慕詮釋這位華人超級英雄，梁朝偉則飾演他的父親「滿大人」。韓星馬東石與安潔莉娜裘莉一同現身SDCC的發佈會上，他將是第一位加入漫威電影宇宙的韓籍男星，電影預計於2020年11月上映。

▲安潔莉娜裘莉身穿 Saint Laurent by Anthony Vaccarello洋裝與馬東石一同現身聖地牙哥動漫展

漫威總裁Kevin Feige凱文費吉親自宣布「漫威電影宇宙第4階段」計畫，除了《上氣》；打頭陣的是明年5月上映的《黑寡婦》獨立電影，由Scarlett Johansson史嘉蕾喬韓森擔綱演出；《奇異博士2》（Doctor與《雷神索爾4》也排定日期；《驚奇隊長2》、《黑豹2》、《星際異攻隊3》、《刀鋒戰士》、《驚奇4超人》與《變種人》也將陸續與觀眾見面。





▲「黑寡婦」Scarlett Johansson將有自己的獨立電影

電影《永恆族The Eternals》根據傑克科比Jack Kirby 1976年的原創漫畫改編，根據漫畫的情節顯示，「永恆族」為數百萬年前的古老人類，由「天神族」透過實驗而創造，他們擁有強大的操控心靈和宇宙的能力，而他們最大的敵人就是「變異族」。《復仇者聯盟Avengers》系列的大反派薩諾斯Thanos，就是「永恆族」與「變異族」，這兩個強大種族的混血。





▲《永恆族》的卡司橫跨不同種族和年齡層的演員



《雷神索爾4》除了克里斯漢斯沃、和「女武神」泰莎湯普森，娜塔莉波曼回歸飾演女雷神，記者會上還拿了神鎚。《雷神索爾4》預計2021年11月上映。

▲娜塔莉波曼加入克里斯漢斯沃、泰莎湯普森，一起演出《雷神索爾4》





▲娜塔莉波曼將演出女雷神

《上氣》可說是華人世界最受關注的電影，因為這是漫威首部以華人為主角的超級英雄片，男主角以李小龍為發想的藍本，劉思慕是出生於中國哈爾濱、5歲移民加拿大的30歲華裔男星，身高183公分的他，有著健美體格，之前在電視劇發展，參與這部電影的還有《瘋狂亞洲富豪》的中韓混血女星Awkwafina奧卡菲娜。

飾演大反派的梁朝偉沒有現身發表會，但老婆劉嘉玲在自己的社群平台同步公布了這個消息「期待」、「迫不及待」。





▲加拿大華裔男星劉思慕接演《上氣》男主角，梁朝偉飾演他的父親滿大人

▲班尼迪克康柏拜區也在聖地牙哥動漫展上分享《奇異博士》續集開拍的消息



※編輯：Daniel Ku | 來源：Getty Images |

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