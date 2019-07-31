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勃肯鞋正式回歸時尚圈！VALENTINO推出最時髦的勃肯鞋款式　

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勃肯鞋正式回歸時尚圈了！VALENTINO創作總監Pierpaolo Piccioli說，「無論您穿着甚麼服飾、屬於何種身份、性別或社會背景，也不論年齡、風格、有沒有潮流意識，Birkenstock都有它獨特的通用語言，都能是你的理想搭配。我喜歡從品牌的DNA出發，守護着Couture時裝那份高貴私密的特質，然後加入一些無拘無束、隨性的元素。我認為這就是共融的真正意義。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

於是高級訂製服可以搭配Birkenstock涼鞋，穿什麼樣的服裝，都可以搭配勃肯鞋，這就是它的精髓所在。在Valentino 2019-20秋冬男裝系列時裝秀上，西裝和大衣，自然也能與Birkenstock涼鞋搭配得宜，Valentino的聯名系列，是一雙讓一切絕不墨守成規，令人釋放拘謹，擁抱自由的涼鞋。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Valentino創作總監Pierpaolo Piccioli悉心策劃與Birkenstock攜手合作系列中，創作兩款著名Arizona涼鞋系列的獨家新款式，分別納入Valentino Garavani 男裝及女裝系列。今年一月，兩款獨家專賣的聯名系列涼鞋於Valentino 2019-20秋冬男裝系列時裝秀發表時展出，包括一款Valentino紅色Arizona涼鞋，配以同色調的釦飾和皮革鞋墊，另一款則為全黑色Arizona涼鞋，側面以 Valentino的經典VLTN字母標誌綴飾。

Valentino與Birkenstock的聯乘合作極具標誌性，系列作品亦順理成章地成為Valentino本季秋冬的關鍵設計之一。兩款獨家專賣的聯名系列涼鞋即日起，已於VALENTINO 台北微風南山男裝專門店、VALENTINO 台北微風信義女裝專門店開賣！

※編輯：Travis Travie | 來源：Valentino |

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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