北京力挺港警強力執法　陸委會呼籲持寬容態度

▲香港728遊行。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

大陸國務院港澳事務辦公室29日首度就香港問題舉辦記者會，力挺香港特首林鄭月娥與特區警察執法。對此，陸委會晚間發出聲明，呼籲北京當局及港府應以寬容的態度和同理心，傾聽並確實回應民眾訴求，才是使香港恢復平靜、續維繁榮穩定的關鍵。

陸委會指出，近期香港示威不斷、警民衝突迭起，主要根源於香港民眾對北京及港府管治的恐懼與失望。香港民眾享有集會、言論、遊行的自由，是受到香港基本法明文保障。

陸委會呼籲港府應遵守基本法規定，確實保障香港民眾的基本權利。文中還提到，香港移交中國大陸22年來，北京逐步強化「一國」、弱化「兩制」，導致港人對「一國兩制」的信心不斷下滑，國際社會也擔憂香港不同於中國大陸的獨特地位變質。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸國務院新聞辦公室下午舉行記者會，港澳事務辦公室新任發言人楊光、徐露穎親上火線，首度回應香港局勢。發言人楊光表示，香港是法治社會，不容許少數人踐踏，中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府施政。

楊光還提出三點聲明，呼籲香港各界旗幟鮮明抵制暴力行為；希望香港盡快走出衝突，發展經濟民生；香港是法治社會，不容許少數人踐踏，中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府施政，並對香港警察致上最高敬意。

▲大陸國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光。（圖／記者曾俊豪攝）