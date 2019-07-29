陸國務院力挺林鄭月娥　特首選舉方式「現在、以後都不變」

▲香港728遊行。（圖／路透）



記者曾俊豪／北京報導

大陸國務院新聞辦公室下午舉行記者會，現場記者提問時，多數香港媒體都問到林鄭月娥的去留，對此，發言人楊光重申北京當局對林鄭月娥工作的充分肯定。至於會不會改變香港的選舉方式，另一名言人徐露穎回應，香港選舉方式是依照香港特區行政法，無論現在還是以後，此態度不變。

在回答林鄭月娥去留時，徐露穎表示，維護香港營商環境對香港至關重要，到現在為止，香港還是保持良好的營商環境，但近期暴力衝突已對香港國際形象造成影響，香港城市大學數據顯示，香港消費者信心指數跌至五年來最低，東南亞赴港旅行團也減少，預計跌70％。

她指出，雖然對金融的影響數據上還不明顯，但對香港來說，如果營商環境、信心下降，自然會加大風險，香港當務之急是打擊犯罪，恢復社會穩定。

▲大陸國務院港澳事務辦公室新聞發言人徐露穎。（圖／記者曾俊豪攝）

至於中央政府會不會改變選舉方式，徐露穎強調，香港選舉方式是依照香港特區行政法實施，「無論現在還是以後，都會按照法律發展適合香港的民主制度，此態度不變。」

記者會上，也有香港媒體對「元朗行動」提出質疑，認為是無差別的恐怖襲擊，對此，楊光表示，香港局勢最危險的是暴力行為沒有得到有效制止，香港當前應依法懲治暴力行為，盡快恢復社會安定，維護香港良好法治。

他重申，在行政長官林鄭月娥領導下、香港警隊執法下，香港社會一定能夠盡快制止各種暴力行為，使香港回到正確軌道上，「至於元朗暴力問題，沒有太多要補充的，香港警務處處長已經做出明確澄清，這些傳言都是毫無根據的污衊。」

▲國新辦記者會談香港局勢，港澳事務辦公室新聞發言人楊光。（圖／記者曾俊豪攝）