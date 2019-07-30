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社會 社會焦點 保障人權

神鬼奇案！保險箱挖洞「狂搬2100萬」　寡婦失主：裡面只有100多萬...

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 記者陳凱力／新竹報導

新竹楊姓婦人因丈夫生前從事漁船走私，留下大筆現金在家中，婦人擔心面臨罰款，於是將現金藏到租屋處的保險櫃中，鄰居「利恩」得知，夥同7名男子共同策劃「金庫挖洞竊盜」。由於楊婦一開始報警時表示，失竊金額高達2100多萬，但警方最後逮捕7嫌時，卻只比對出百餘萬的贓款，婦人更改口失竊金額只有1百多萬，報2100多萬只是希望警察趕快抓到人，所以贓款金額至今仍是羅生門。法官依侵入住宅竊盜罪，將呂男、曾男、高男及彭男4名被告，分別判處1年8月到1年不等有期徒刑，而主嫌「利恩」仍在逃。

2018年6月12日楊婦的鄰居「利恩」透過工作手機指示同夥潛入套房，用工具破壞保險箱和水泥牆，將保險箱鑿出孔洞，竊走全部現金。

▲▼大盜奇案！寡婦「保險箱藏亡夫2173萬」　鄰居找8人挖洞全偷走。（圖／東森新聞）

▲一行人將破壞機具搬進屋內。（圖／東森新聞）

據了解，楊婦的丈夫是船長，婚後在南寮漁港跑船做生意，她則負責管理漁船等業務，在當地小有名氣，平時還被船員稱為「船長」、「老闆娘」。楊婦的丈夫因病過世後，楊婦擔心，丈夫生前涉漁船走私面臨罰款，留下的遺產可能遭強制執行，因此2018年4月偷偷將鉅款領出，不料卻引來鄰居覬覦。

楊婦報警時，聲稱保險箱現金失竊2173萬元，而落網的7嫌對贓款流向和犯案過程守口如瓶，檢方為防止串證，向法官聲請羈押禁見獲准，隨後又接獲線人密報，指7人在看守所內透過雜役交換紙條，意圖串供脫責，因此火速起訴7名被告，並建請法院沒收犯罪所得。

▲▼大盜奇案！寡婦「保險箱藏亡夫2173萬」　鄰居找8人挖洞全偷走。（圖／東森新聞）

▲保險櫃被鑿開一個大洞。（圖／東森新聞）

祕密證人指稱，「利恩」稱得款約2190萬元，其中呂男分到70萬元，曾男300萬元，下手開保險箱的2人應分450萬元，但被彭男吞掉，只給2人各20萬元，彭男並再拿130萬元等。

不過，法官審理時，楊婦又改稱遭竊只有1百多萬元，而一開始報警說失竊2173萬元，只是希望警察趕快把錢找回來。

法官認，這件保險箱竊案，呂男和曾男各自取得10萬元，130萬元由沈男、高男、彭男、鐘男及張男5人平分，因30萬元在破壞保險箱過程被燒損，5人和自取得20萬元，餘贓款則由「利恩」取走，至今落不明。法官依侵入住宅竊盜罪，將呂男、曾男、高男及彭男4名被告，分別判處1年8月到1年不等有期徒刑。

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