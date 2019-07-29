住戶控社區流浪貓遭毒殺　管委會嗆提告：是跳蚤問題太嚴重

▲監控畫面顯示有住戶往花圃內丟肉。（圖／東森新聞）

實習記者傅一珩／綜合報導

新北市新店一社區有住戶指控，管委會人員在花圃放沾滿老鼠藥的魚罐頭，惡意毒殺流浪貓；但管委會日前便否認此種說法，更大動作開記者會澄清，稱要對抹黑社區及管委會的人和媒體提告。

據了解，社區內的愛貓人士發現放在花圃角落裡的魚罐頭，表面上有「很多綠綠的東西」，隨即拿出手機錄影為證，質疑社區的有心人打算惡意毒殺流浪貓。也有監控畫面顯示，有一住戶將肉塊丟進社區花圃內，愛貓人士指控這些肉塊疑似沾有老鼠藥，近20隻流浪貓狗被毒死。對此社區管委會表示忍無可忍，社區主委葉先生也稱，「完全沒有所謂的毒殺或是虐殺流浪動物。」

對於外界的指控和謠言，社區管委會張貼公告予以澄清，甚至大開記者會說明。管委會在記者會上拿出106年7月住戶服務意見反應表，當時社區管理中心接獲幼兒園反應，稱社區內跳蚤問題過於嚴重，住戶間的群組內也有人表示自家小孩被跳蚤咬傷。基於社區生活品質的考慮，管委會才使用貓籠抓捕流浪貓，卻沒想到這一行為引來愛貓人士的不滿。

▲社區拿出反應表證實社區內的跳蚤問題的確存在 。（圖／東森新聞）

新店達觀里里長金威接受採訪時稱，因為社區跳蚤問題太過於嚴重，有許多住戶反應此事，因此管委會才不得不出面處理。此外處理好的流浪貓，也是交由動保處前來取回。動保處目前並沒有發現有貓狗因為誤食老鼠藥而死亡的情況發生，而被指控毒貓的住戶也辯稱自己是看到老鼠窩，想要毒殺老鼠才有此行為。對於外界盛傳的社區毒殺貓狗，管委會和里長不排除對某些惡意抹黑社區的媒體和民眾提告，以遏止謠言。