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阿原肥皂「石門北海明珠廠」動土　預計創造200個就業機會

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▲ 阿原肥皂「石門北海明珠廠」動土 預計創造200個就業機會。（圖／阿原工作室提供）

阿原肥皂「石門北海明珠廠」動土。（圖／阿原工作室提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長吳明機29日受邀出席參與阿原工作室斥資6億元，於石門區打造的「北海明珠廠新建工程案」開工動土典禮，透過市府「招商一條龍」協助，預估可為當地創造至少200個以上的就業機會。

阿原自2005年於新北市萬里發跡，並以台灣青草藥手作皂為起點，創立至今15年，到淡水創立第一家概念店與成立營運總部，一直以來都以有溫度的工藝感動為延續，並持續以台灣製造為榮，使商品與企業屢獲國內外各獎項，最近更於2018年底榮獲行政院國家永續發展委員會企業永續發展獎的肯定。

▲ 阿原肥皂「石門北海明珠廠」動土 預計創造200個就業機會。（圖／阿原工作室提供）

阿原於石門區打造的「北海明珠廠」約8264.5平方公尺（2500坪），將廠房構建成具有自然通風、遮陽、採光的綠建築，使開發與環境保護達到平衡，提升環境永續經營及創造在地價值。

吳明機表示，石門具有豐富的觀光及自然資源，而阿原工作室永續經營的理念正與市府推動「低碳永續」宜居城市的目標不謀而合。期待阿原透過本次新建工程案，發揚在地文化與青草藥農業特色，與新北市政府攜手共同為當地創造更多商機，帶動地方特色產業發展。

▲ 阿原肥皂「石門北海明珠廠」動土 預計創造200個就業機會。（圖／阿原工作室提供）

▲ 阿原肥皂「石門北海明珠廠」動土，新北副市長吳明機（右）贈檜木金鏟。

▲ 阿原肥皂「石門北海明珠廠」動土 預計創造200個就業機會。（圖／阿原工作室提供）

▲ 阿原肥皂創辦人江榮原三兄弟。

▲ 阿原肥皂「石門北海明珠廠」動土 預計創造200個就業機會。（圖／阿原工作室提供）

▲ 阿原肥皂「石門北海明珠廠」3D模擬圖。

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關鍵字：新北,石門,阿原肥皂,北海明珠

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