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花蓮市父親節送贈禮　900份實用手電筒及11合1瑞士刀送長輩

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▲▼今年花蓮市公所準備了手電筒及十一合一瑞士刀為父親節贈禮，預估將送出900份。（圖／花蓮市公所提供，下同）

今年花蓮市公所準備了手電筒及十一合一瑞士刀為父親節贈禮，預估將送出900份。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

父親節將屆，花蓮市長魏嘉賢準備了實用的手電筒及十一合一瑞士刀送給福氣站與關懷據點的長者，日前由國強福氣站開始送起，收到禮物的長者都好開心，紛紛稱讚市長好貼心。

一年一度的父親即將來到，花蓮市將在8月3日舉辦父親節表揚大會之外，也特地準備了實用的禮品送給社區福氣站老人家，以表達對長者的敬意。花蓮市公所積極籌辦父親節表揚活動之外，還包括父親節要送給福氣站長者的禮物。在禮物挑選上，特地選擇十一合一的瑞士刀以及手電筒。

▲▼今年花蓮市公所準備了手電筒及十一合一瑞士刀為父親節贈禮，預估將送出900份。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼父親節贈禮已預先送福氣站與關懷據點長輩，從國強福氣站開始。

▲▼今年花蓮市公所準備了手電筒及十一合一瑞士刀為父親節贈禮，預估將送出900份。（圖／花蓮市公所提供，下同）

由於最近天氣炎熱，高溫都在33度左右，紫外線指數更是偏高，魏嘉賢提醒老人家外出時一定要注意防曬，並且多加補充水分，以避免中暑。他同時也呼籲為人子女關懷家中長者，多加陪伴，讓老人家有個安逸的晚年。

此次提供的禮品便於攜帶，無論是放在口袋或手提袋裡，不占空間。手電筒可在停電時使用，十一合一瑞士刀則有小剪刀、開瓶器、螺絲刀、銼刀、啟瓶器、開罐器、穿繩器及魚鈎器等多種功能，非常實用。

花蓮市公所表示，此次提供的父親節禮品將送出九百份，包括社區福氣站、社區關懷據點、各里里長與部落頭目等多人，送上魏嘉賢與市公所同仁的父親節祝福。

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關鍵字：父親節,贈禮,魏嘉賢,實用,手電筒,11合1,瑞士刀,福氣站

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