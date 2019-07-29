剛考上大學…18歲女生淡水飯店「打工5天」離奇死亡！哥陪驗屍慟：媽媽剛走

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記者許力方／綜合報導

剛考上大學的18歲黃姓女學生，趁著開學前的暑假期間，前往新北市淡水知名大飯店打工才5次，卻在宴會廳送菜時，當著賓客面突然昏倒，送醫不治。父親第一時間對死因沒有異議，哥哥透露，母親才病逝不到一個月，妹妹身體健康、沒有異狀，竟也意外離世，一家人悲痛萬分。檢警懷疑女學生是否有其他疾病或原因致死，已經取得當時急救的AED錄音檔追查，詳細死因將待解剖釐清。

事發於28日，淡水知名大飯店發生女工讀生昏倒不治死亡案。《東森新聞》報導，黃姓女學生是今年高中應屆畢業生，趁著暑假到飯店打工賺錢，沒想到28日晚上逐桌送菜到一半，突然倒臥在宴會廳，同事見狀衝上前，使用AED電擊實施急救，並於晚間9點42分緊急報案。

▲女大生在宴會廳逐桌送菜突昏倒，送醫不治。（圖／資料照）



當時救護人員趕到後，也緊急做CPR送醫搶救，到院時，醫生發現她的舌頭有明顯咬痕，懷疑是因戴牙套、咬傷舌頭。不幸的是，黃女仍於深夜11點宣告不治。

飯店人員事發後到醫院慰問家屬，林姓協理指出，黃姓女學生只有在宴會時才會來幫忙，為17至20時的班別，至今上班還不到5次，前一天上班時，一起工作的同事也說她看起來沒有異常，「只是很突然地倒下」，至於醫院那邊，昨天的判斷是女學生曾有就診紀錄，但他們並不清楚原因。

據悉，黃姓女學生在家排行老么，今年才18歲，跟父親住在公寓，剛從高中數理班畢業，考上理想的大學科系，臉書常PO出和朋友出遊照，看的出來人緣很好，沒想到，才正要展開大學新人生，卻無預警命喪飯店。

家人悲慟萬分陪同相驗，哥哥受訪時難過表示，媽媽才剛過世「我們還沒走出來，妹妹突然又這樣離開了」，覺得對母親很抱歉，自己沒有照顧好妹妹…妹妹身體狀況良好，健檢資料也沒有異狀，不敢相信在媽媽之後突然猝逝。詳細死因將待進一步解剖釐清。

▼妹妹離奇猝逝，哥陪驗屍慟：媽媽剛走。（圖／東森新聞）

