雲林旅遊大使第一名林亭翰　「老爸是林隆璇」網留言狂酸

▲男女組第一名,各獲15萬元高獎金。（圖／雲林縣府提供）

記者傅誠／雲林報導

網友臉書PO文，質疑雲林縣政府本月所舉辦的旅遊大使，男生組冠軍林亭翰早以內定，只因為他是藝人林隆璇的兒子，網友表示，在網路票選遠落後其他3人、比賽重複唱同一首歌卻能奪下冠軍，讓人無法接受，紛紛到官方粉絲頁《慢遊雲林》留言嘲諷。

雲林縣政府舉辦「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」徵選活動，男生組由林隆璇之子林亭翰拔得頭籌，結果一出，許多網友紛紛上網表示不滿「投票投心酸的呀」，「請公開一下分數的計算方式，到底第一名的才藝分數是多高呢？只因為他是某藝人的兒子就可以得高分嗎？」網友更質疑林亭翰表演才藝重複唱同一首歌，在介紹雲林部分不但沒能好好介紹，網路票選部分也遠遠落後到第五名，甚至在公布最終結果時，主持人竟然還在台上說「第1名還需要公布嗎？」不免讓人感覺有內定之嫌？





對此，雲林縣文化處承辦人員林鈺真解釋，因當天選出前10名男女各5名，現場由第5名依序公布到第2名後，台上主持人才開玩笑的說「第2名經出爐了，那這樣樣第1名還需要公布嗎？」文化處長陳璧君則表示，比賽評分包括自我介紹影片、才藝專長、口條表現、闖關決賽、網路票選，另有3個名額的5分加分考驗，男生組競爭激烈，最終彼此都僅以些微差距勝出。

雲林縣長張麗善表示，每一位入選的旅遊大使都非常優秀，最終10強都是雲林的旅遊大使，未來將會出席縣府舉辦的各種活動，推廣雲林在地觀光行銷雲林，希望外界應該多給予掌聲和鼓勵。