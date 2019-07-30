夜店殺警案漏網之魚　第73嫌犯二審判8年10月

▲震驚社會的夜店殺警案，當時警方鎖定涉案的70餘人進行追查。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的台北市夜店殺警案，台北市信義分局員警薛貞國下班時間到信義區夜店關切聚眾事件，卻被70多名黑道份子持棍棒及刀械圍毆致死。檢警2016年間逮捕本案第73名嫌犯陳柏元，並依照殺人罪嫌提起公訴，一審判刑9年，案經上訴，高院二審改認定他犯「聚眾鬥毆致人於死罪」，改判8年10月。可上訴。

本案緣於2014年9月13日凌晨，臺北知名燈具友昌實業小開曾威豪與女友劉芯彤、竹聯幫和堂份子等人，到北市東區ATT大樓6樓知名夜店「Spark」消費，卻與鄰桌客人發生衝突，曾等人遭夜店安管趕離，竟出手毆打夜店安管，揚言會找人討回公道。之後兩人率領中山聯盟等幫派份子帶領抵達夜店，與安管對峙。

當天休假的薛貞國來到夜店後，氣勢凌人，一腳踹向曾男。曾男由於不願於女友面前出糗，暴怒之下烙人動手，數十名黑衣人持警棍、球棒、刀械、鐵椅，甚至連紅絨柱都抓起來打人。薛在3分鐘內遭連續攻擊，送醫後不治身亡。案發後檢警單位隨即擴大偵辦，並陸續逮捕、起訴60餘名被告。

一審法院重判主謀曾威豪、劉芯彤等人13年以下刑期。上訴二審後，曾威豪改判10年，劉芯彤維持9年，另38名遭加重的同夥中，最重處13年，最輕處7年2月；其餘28人改判3到7月。全案經最高法院審理後，將主要動手57人判刑定讞；但曾威豪、劉芯彤夫婦等9人部分，則撤銷發回更審中。

至於本案的陳柏元為2016年間遭警方逮捕，認定他當天也參與鬥毆，因此檢方依照殺人罪嫌聲押獲准，並提起公訴。一審也依「殺人罪」，將他判刑9年。案經上訴，高院30日二審改依最高法院的見解，認定他犯「聚眾鬥毆致人於死罪」，改判8年10月。可上訴。

