女學生戀上補教名師　分手了還要對方代償學貸不成竟恐嚇

女學生戀上補教名師，分手後竟還要求對方還學貸。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者李忠憲／台中報導

出書且多金的英語補教張姓名師，去年與補習班補習的正妹卓姓女子交往，不到半年，卓女要求他幫忙清償28萬學貸，張男雖口頭允諾，2人卻在2周後分手，卓女要求張男信守承諾不成，竟恐嚇張男「我好擔心補習班知道你這狼師和女學生在一起」等。台中地院認為，卓女一時貪念觸法，坦認犯行，張男也附帶條件原諒，依恐嚇罪判拘役55日，緩刑2年。

張姓補教名師頂著博士光環，戴一副黑框眼鏡，長相白淨斯文，目前在北市某知名英語短期補習班任教，曾經出書，並完成數百場校園演講，也與多位名人如吳若權、艾力克斯、薇薇安等人聯袂演講，讓數萬名大學生受惠。

判決書指出，25歲卓姓女子2018年3月間到某私立英語短期補習班補習，認識張姓補教名師後，兩人進而成為男女朋友。卓女在交往數月後，8月1日向張男求援稱，自己有28萬的大學學貸還沒繳完，希望他能幫忙，張男允諾會幫繳。但2人2周後感情生變，卓女向張男提出分手，27日竟又要求張男兌現承諾幫繳學貸，但張認為已經分手而不理會。

卓女不滿遭張男欺騙感情，隔日上午用臉書傳訊給張男說，「我好擔心補習班知道你這狼師和女學生在一起，甚至欺騙還沒離婚事實，他們會不會處置你啊，我很替你擔心」、「補習班老闆知道，亂搞男女關係，你可能會黑掉吧，我真的很替你擔心」等語。張男因此心生畏懼，向台中警方報案提告。卓女發現事情大條，只好坦認犯行。

法官審酌，卓女素行良好，只因一時貪念，要被害人幫她繳納償還學貸，因而觸法。卓女犯罪後於審理中都供認犯行，張男律師也向法官轉達，若卓女願意認罪且保證不會再對告訴人騷擾或檢舉，願意原諒，也不會民事求償，並同意給她附條件緩刑。

法官最後依恐嚇危害安全罪，判卓女拘役55日，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並不得以本案犯罪事實對張男再有檢舉或恐嚇行為。全案可上訴。

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