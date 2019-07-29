法操帶你從新聞與生活學法律　看書讓人「法」力無窮

▲追求司法體制改革的網路媒體─法操，創辦人高宏銘律師認為，捍衛台灣民主法治環境是切身之要。（圖／記者湯興漢攝）

記者王淑君／綜合報導

每天滑過這麼多新聞，你知道哪些講的是對的嗎？哪些內容其實大有問題嗎？生活中的所作所為都跟法律有關，例如：借錢不還算不算詐欺、遺囑與遺產的法律規定、離婚協議與撫養子女的權利義務規範、停車糾紛怎麼辦、寵物節育與絕育等。再加上法律條文多如牛毛，有些更是艱深難懂，非法律人不免望之卻步。

如果有一本書可以用平易近人的文字語言，輔以容易閱讀的表達方式，並運用圖表、數據舉證等等，傳達法學知識，以達成一般民眾也可以有「知法」、「識法」之機會，讓你我不在是個「法盲」。

網路媒體─法操，近期推出新書《一本在手法力無窮─看完新聞你應該知道的法律常識》，從新聞與日常生活來學法律，將生活中可能觸及的法律知識，透過案例進行表述，讓本書既可以是人民學習法律的教材，也可以是法律系學生案例學習的基礎。本書還近距離的親身參與、旁聽觀察等許多社會注目的重大案件，詳細記錄開庭過程，以簡易的敘述說明教育民眾法律程序規範與相關內容討論，揪出檢調與司法謬誤，讓檢察與司法體系成為國家法律和人民的真正守護者。

▼法操新書《一本在手法力無窮─看完新聞你應該知道的法律常識》，從新聞與生活中學習法律。（圖／讀享數位文化提供）