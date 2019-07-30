台灣慈濟約旦醫療團義診　荒漠苦病見大愛甘泉

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「我的呼吸都能感受到你們的珍貴！」「我的心中有比萬分感謝還要更多的感謝！」這是敘利亞難民最真實的感受，也是對來自慈濟人醫會最真誠的回饋。

敘利亞戰爭未歇，難民維持生活已捉襟見肘，何況是就醫、孩童的教育，慈濟約旦義診團7月28、29日在馬弗拉克省(Mafraq)提供難民孩童教育的進修中心（Quran & Hadith Science Center）舉行義診，儘管病人數多，慈濟人醫捨棄吃飯也要把握時間為病人看診，因為對難民而言，醫療資源如同荒漠甘泉般地珍貴。

根據聯合國難民署統計，全球有7080萬人被迫流離失所，包含境內流離失所4130萬人、難民2590萬人，以及350萬人尋求庇護。其中2590萬名難民中，約半數為18歲以下，這些無國籍人士被剝奪基本權利包含教育、醫療衛生、就業和行動的自由等。

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▼慈濟志工帶動孩童帶動唱、摺紙、拼圖等，撫平 孩童等待的焦慮心情。

住在遼闊的沙漠，經年累月的徒步、逃難，以及身心壓力，多數病患有關節疼痛、腸胃不適，以及因為居住環境衛生差引起的皮膚病、眼疾，更有許多是受傷後沒有接受完整的治療，而長年忍受病痛。

7月28、29日慈濟在馬弗拉克進修中心舉辦義診，分為牙科、內科、耳鼻喉科、眼科、中醫科。住在離進修中心約15公里的哈勒夫平日在農場打工，他的雙腳無法蹲，雙手無法舉高，認為是過去曾發生車禍的因素。花蓮慈濟醫院中醫師陳中奎為哈勒夫施針、拔罐舒緩，哈勒夫以手勢表示「我的呼吸都能感受到你們的珍貴」，治療後感受關節的舒緩，哈勒夫再次以手勢及阿拉伯語表示「我心中有比萬分感謝還要更多的感謝！」

醫病之間雖有語言隔閡，但人與人之間的真誠，能用眼神交融。醫師透過身穿志工背心的翻譯志工了解病人的病況，請翻譯志工轉達醫囑。國合會黃玉慧來自花蓮，4年前受派到約旦教中文，每當慈濟有活動需要翻譯志工，黃玉慧就邀約學生。

▼慈濟人醫會藥師透過翻譯，提醒病人正確用藥。

其中一位約旦人莎帆(safaa)的職業是導遊，提及約旦原本天然資源就不足，許多物資依賴進口，但卻願意接納上百萬位難民，這是因為《可蘭經》告訴他們：「人們需要幫助貧窮的人。」對於難民的處境，莎帆表示，少部份人的無知造成戰爭，讓這麽多人受到傷害，但是慈濟在這裡為他們付出，讓我看到希望。

翻譯志工林娜（Lina Adnan Alrababh)在牙科協助衛教，連續兩天負責解說正確的刷牙方式，同樣的話重複說了上百次，但仍保持笑容、有耐心。林娜表示，我不會感覺厭煩，因為每一位都是初次互動，我替難民感謝慈濟來幫忙，替他們感到開心，你們這是做很偉大的事。

▼約旦翻譯志工林娜(左)連續兩天負責解說正確的刷牙方式，同樣的話重複說了上百次，仍有耐心。

翻譯志工王奕在敘利亞留學時遇到戰爭而來到約旦，王奕提及難民一開始無法置信這麼多人求診，自己能獲得診療。王奕表示，難民們已經相信不管病人再多，慈濟都會為他看診，慈濟的醫師非常有同理心，不是開完藥就結束，慈濟的醫師看診給予的心靈關懷，連心靈上也照顧到。

慈濟基金會表示，2014年起台灣慈濟人醫會開始組團前往義診，7月30、31日將前往死海果雅瑪茲兒(Ghor AI Mazzer)為非裔貝都因人義診，盼望能為無法獲得醫療資源的流離失所者拔除病痛，種下善的種子。

▼慈濟人醫從早上看診到下午，把握時間為病人看診，因為對難民而言，醫療資源如同荒漠甘泉般地珍貴。