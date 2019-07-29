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荒漠中的慈悲綠洲　台灣義診團與愛有「約」

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▲▼2019年慈濟約旦義診團，7月26日深夜從台灣出發，7月27日在約旦時間9點多抵達當地機場，出關後直接前往發放。(圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

超過數十萬人敘利亞難民長期滯留的約旦，受到敘利亞內戰影響，這群無法回家的難民，飽受著生活與疾病的困擾，但來自台灣的關懷，一直都在。

2019年7月27日，由50多位台灣慈濟人醫會、慈濟醫院、志工組成的2019年慈濟約旦義診團再度前往關懷義診及發放，在荒漠上再度見到藍天白雲身影，看見來自台灣義診團與愛有「約」。

約旦慈濟志工十幾年來關懷遊牧民族貝都因(Bedouin)人，這群遊牧民族過去曾住在河谷區、居無定所，也經常因為被驅趕而讓前往關懷的志工撲空，志工鍥而不捨在安曼郊區找到了他們，定期前往關懷、發放生活用品。約旦時間7月27日將近中午，從台灣出發的慈濟義診團抵達約旦後，直接從機場前往發放物資，孩童看到熟悉的藍天白雲身影，不怕生地列隊與志工一一擊掌。

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▲▼2019年慈濟約旦義診團，7月26日深夜從台灣出發，7月27日在約旦時間9點多抵達當地機場，出關後直接前往發放。(圖／慈濟基金會提供）

慈濟義診團前往以敘利亞難民為主的歐菈小學(Aloula Jordanian School)、慈心之家(Sweileh)。艷陽高照下，歐拉小學師生以自己彩排的默劇呈現慈濟志工平時的關懷。這是一所主要收敘利亞難民孩童的學校，校長因不收敘利亞孩童的學雜費，一度因為捐款中斷而難以支撐，向慈濟請求支援後，慈濟在2016年開始認養幾十名敘利亞學童的學費，讓學童可以在穩定的環境學習，2019年則認養1百多位敘利亞孩童。

其中一對雙胞胎兄弟，志工3年前注意到弟弟阿布杜阿志(Abd Alazez)比較自我封閉，經與母親了解，才知道阿布杜阿志因扁桃腺體發炎沒有即時治療，腫大到吞嚥困難，也無法說話，志工立即安排手術，阿布杜阿志術後喉嚨不痛了，吃飯、說話功能恢復正常，逐漸變得開朗。

▼雙胞胎弟弟阿布杜阿志(右)希望自己未來也能當一個能救人的醫師。

▲▼2019年慈濟約旦義診團，7月26日深夜從台灣出發，7月27日在約旦時間9點多抵達當地機場，出關後直接前往發放。(圖／慈濟基金會提供）

阿布杜阿志與哥哥收到慈濟在7月27日發放的書包與文具，開心不已立刻揹上。阿布杜阿志表示，過去因逃難無心求學，自從來到歐菈小學後，從三年級到今年畢業，學習能力變好了，喜歡數學、英文、阿拉伯文。阿布杜阿志期許未來可以成為醫師，並請跟慈濟志工與慈濟人醫會醫師一樣救人。

歐菈小學有40幾位孩童住在「慈心之家」，這裡收容敘利亞單親媽媽與小孩，他們的父親多半因敘利亞戰爭罹難或失聯，儘管數口人的房間只有4到5坪大，但這是他們安身的地方，慈濟志工每年四次發放扁豆、糖、米，也協助房租。

儘管志工跟這些敘利亞難民語言不通，透過簡單英文，志工了解到這一家的婦女帶著外孫與孫子共3名，提及孩子的父母，婦女眼眶立刻泛紅，或許是不願孩童再想起那段逃離家園的回憶。志工離去時，婦女主動擁抱著志工，這一別，不知幾時再相見。

敘利亞戰爭至今未歇，難民能獲得的國際援助也隨著戰火延長逐漸減少。慈濟基金會表示，約旦慈濟志工長年關懷中東地區的難民，自2011年底開始針對敘利亞難民展開援助。滯留在約旦的敘利亞難民即使正面臨著人生中最艱難、最黑暗的時刻，但來自台灣之愛未曾停歇過，「荒漠見苦難眾生，但來自台灣的慈悲大愛，卻能讓難民看見希望的綠洲」！

▲▼2019年慈濟約旦義診團，7月26日深夜從台灣出發，7月27日在約旦時間9點多抵達當地機場，出關後直接前往發放。(圖／慈濟基金會提供）

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關鍵字：慈濟,約旦,義診,人醫會,敘利亞,發放,貝都因,難民

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