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親子

藥水瓶好好用！幫助醫師判斷小孩病情，靠這3步驟～

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

孩子生病是父母最大的煩惱，除了得分配人力照顧寶貝外，還要時時注意病況發展，偏偏人在慌張的時候，很多事情會記不住，當醫師問起病況，您還在傻傻地說「我不記得了耶」？別擔心，產後超容易忘事情的我，都是用以下幾個方法來記錄病程發展（示範影片：https://youtu.be/ZyawESFWKik）。

1、用便利貼或手機記事本記錄病況。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

每當孩子開始出現生病跡象時，我會用便利貼或手機記事本，將日期、時間、病況都記錄起來，像是什麼情況下嘔吐、何時開始發燒、小孩吃不下等等，都會簡單記一下，到了診間，就照本宣科複誦一次，幫助醫師快速了解狀況，尤其數據很重要，燒到幾度？燒了幾天？都會影響醫師判斷，截至目前，醫師都很喜歡我這種做法，認為清楚明白有條理。

2、藥袋看清楚，做好分類跟註記。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

拿到一堆藥的時候，真的有種霧煞煞的感覺，我都會先看藥袋的劑量、服用次數跟副作用，甚至將每種藥名上網查查看，若是看到抗生素類別，就記得一定要準時吃藥，吃完整個療程才不會產生抗藥性！

因為藥袋的字都很小，我會用色筆在空白處填上每次服用次數、單次劑量，如果是像抗生素那種重要角色，可以從第一次吃下後，推算每日吃藥時間，並寫在藥袋上，到了時間就準時吃藥，避免自己忘記。

3、怕忘記？藥水瓶身當筆記！

小朋友最多的就是藥水類了，每次拿回的瓶瓶罐罐，真的讓我有種做化學實驗的感覺！一般的症狀藥水，我會先檢查有效期限，確定沒過期再開封，再閱讀使用說明跟建議劑量（當然，如果是醫師開的，要以醫囑為準），並用油性簽字筆，在瓶身寫下開封日期、每天服用次數、單次劑量。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

若是發燒藥水，老實說，小孩發燒我也會慌張，尤其我女兒發燒還會伴隨嘔吐，整個狀況真是亂到不行！如果碰到這種事情，主要照顧者的病程記錄就更加重要了！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

拿起你的油性簽字筆，在藥水空白處，通常是刻度跟標示貼紙中間，會有一塊空白的地方，將每次服藥時間、給予劑量、當下體溫都記錄下來，如果有嘔吐、發抖等狀況，也可以用單字註記，如「吐」、「抖」，到時帶藥水，或是拍照存在手機裡帶去給醫師看即可。

小孩生病真的很辛苦，但為早日康復，主要照顧者真的要好好將這些簡單記錄下來，免得到了醫院，醫師還得重新一個個做檢查，反而拉長病程喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,醫療,抗生素,發燒,感冒

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