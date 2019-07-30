7號颱風「韋帕」不排除生成周四起變天　吳德榮：下周呂宋島擾動較威脅台

▲程川芳說，南海低壓目前結構鬆散，算是一堆熱帶雲簇消消長長，今要變熱帶低壓機率不高，但未來幾天有機會，且若持續發展也不排除變颱風。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

周四起變天！中央氣象局預報員程川芳表示，周四（8月1日）起南方低壓帶北抬，花蓮、台東、南部整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；目前位於南海的低氣壓，未來不排除發展成熱帶性低氣壓甚至是颱風。氣象專家吳德榮則說，最新歐洲模式模擬顯示，下周一（8月5日）晚間呂宋島東北方、關島北方各有一個熱帶擾動發展，以呂宋島東北方的擾動對台灣較具威脅。

程川芳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（30日）天氣和29日類似，各地大多為晴到多雲，東南部、恆春半島整天有局部短暫陣雨，但雨勢不會太多，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

程川芳說，周三也是類似天氣，但周四開始南方低壓帶北移，花東、南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣比較穩定，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。他也表示，因南海和菲律賓東方海面各有熱帶系統形成，有無可能變熱帶低壓或颱風，且路徑有不確定性，屆時低壓帶北移程度還要觀察，周四起天氣變數較大。

氣象局觀測，目前在南海中西沙島海面有個低氣壓，向西北西緩慢移動。程川芳分析，該低壓結構鬆散，算是一堆熱帶雲簇消消長長，今要變熱帶低壓機率不高，但未來幾天有機會，且若持續發展也不排除變颱風，還要再觀察。

▼目前在南海和菲律賓東方海面各有一個低壓。（圖／氣象局）

若屆時該低壓成颱，將是今年第7號颱風「韋帕」（Wipha，泰國提供，女子名）。氣象局指出，該熱帶系統大致趨向海南島一帶，對台灣直接影響機率不大，但在周三、周四會為中南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門帶來長浪。

而目前菲律賓東方海面也有一個低氣壓，程川芳說，結構滿鬆散，未來會不會持續發展還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，氣象局最新一周預測圖顯示，熱帶系統在東沙島南方海面發展向西北西前進，周四侵襲海南島附近，無論屆時是否已被命名成颱，對台灣無直接影響。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，下周一晚間8時呂宋島東北方、關島北方各有一個熱帶擾動發展，以呂宋島東北方的擾動對台灣較具威脅；由於已是第7天的模擬，即使校驗結果世界名列前矛的歐洲模式也累積不小誤差，模式仍不斷調整應持續觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周一晚間8時呂宋島東北方的擾動對台灣較具威脅。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）