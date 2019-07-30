熱！北北桃發高溫黃色燈號　中午前後上看36度體感溫度約40度

▲受到太平洋高壓影響，全台上空雲量較少，有9個縣市發布高溫警訊。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局發布黃色燈號高溫警訊，北北桃等9個縣市中午前後，高溫會來到36度上下，提醒民眾要做好防曬，多補充水份，慎防熱傷害。

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▲全台9個縣市發布高溫警訊。（圖／中央氣象局提供）

氣象局表示，由於太平洋高壓影響，台灣上空的雲量較少，全台各地是晴朗好天氣，台北市、新北市、桃園市、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣和台東縣等9個縣市，列為黃色燈號，戶外高溫大約36度上下，體感溫度40度左右，提醒民眾要減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

▲晴朗高溫的天氣型態將維持到周四上午，接下來移入台灣的低壓帶帶著水氣，接下來將轉為有雨的天氣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象局預報員張承傳表示雖然有高溫警訊，但午後對流發展仍有，北部山區、中南部的山區跟靠近山區的平地都會有午後雷陣雨的發生，這樣的天氣型態要到周四才會有所變化，周四低壓帶北移關係，午後雷陣雨的狀況會更明顯，花東全天都會有不時的陣雨發生，有雨的天氣型態將持續到周六。

另外，南海上有個低氣壓，預估今（30日）下午到晚上有機會增強為颱風，未來將會朝海南島、廣東的方向前進，對台灣沒有直接影響。