台南抄查脫衣陪酒發現「自己人」　刑警座上賓說是「報准查案」

▲台南市警二分局警方，前往中西區金華路一家酒店臨檢，當場查獲女子跳豔舞脫衣陪酒案，卻傳出有偵查佐當時人就在酒店消費，警長震怒指示徹查。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局7月28日晚上，前往中西區金華路一家酒店取締色情，當場查獲女子跳豔舞脫衣陪酒，警方將4名脫衣小姐、蘇姓負責人等及男客帶回偵訊，清查過程發現男客中竟有「自己人」，市警局長周幼偉獲悉大為震怒，指示徹查嚴懲，惟初步調查，該名偵查佐係「報備查案」，全案由警方深入調查釐清中。

據了解，台南市二分局日前掌握線索，轄內酒店有經營脫衣陪酒情事，經向台南地院申請搜索票獲准，凌晨前往搜索，當場查獲公關小姐在包廂內裸露全身陪客人喝酒、跳舞，經帶案林姓（35歲）、黃姓（26歲）、李姓（18歲）與余姓（20歲）等4名脫衣女子及酒店內9名男客、蘇姓負責人等6名幹部等人帶回分局調查詢問後，將蘇姓負責人等6人依妨害風化罪嫌移送偵辦，並以社維法裁罰林姓公關小姐等4人。



惟出分局偵訊過程中，發現其中1名客人為他分局偵查隊偵查佐，即通報市警局督察室及該員分局督查組調查。甫到任的台南市警局長周幼偉獲悉後大為震怒，指示徹查該偵查佐為何涉足大八行業之特種場所，如查無正當理由違紀及涉有違法，除調地、行政處分外，並追究違法責任絕不寬貸。

台南市警局指出，自市警局長周幼偉上任以來，嚴格要求員警風紀，一再強調同仁應恪遵法令、依法行政，杜絕任何違法亂紀情事發生，以建立優良警察形象。

據了解，依規定官警如果有辦案需要，進出八行業的特殊場所，必須事前先向主管報備經核准才行。經該名偵查佐所屬分局調查，該名偵查佐基於辦案需要，確實有事先「報備」獲准，且報備內容與偵查佐所涉相關案情尚符，基於偵辦需求，所屬分局不對外說明，將由分局循行政程序依法查處。