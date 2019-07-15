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檢舉蟑螂不滿被移送　噴漆瞎扯偵查佐「開妓女戶」下場慘

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▲檢舉蟑螂瞎扯偵查佐理容院插乾股。（圖／視覺中國CFP）

▲檢舉蟑螂瞎扯偵查佐理容院插乾股。（圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名年約50歲的游姓檢舉蟑螂涉犯毒品危害防制條例，不滿被蕭姓偵查佐移送彰化地檢署偵辦，便向所屬分局與地檢告發蕭男疑似插股某間養生會館，同時在2條道路上噴漆「蕭XX警佐開妓女戶」，檢警調查後，蕭員從沒到過養生會館、裡面的員工也不認識蕭，更沒有與蕭的通聯記錄，被蕭以「誣告」提告。

游男被彰化地院判有期徒刑6月，另游男因為指名道姓，以噴漆散布「蕭XX警佐開妓女戶」、「蕭XX警員開妓院」等文字，足以貶損蕭性偵查佐的人格及名譽，犯散布文字誹謗罪，判有期徒刑3月。

判決書指出，游男2018年9月13日因涉犯毒品案，遭蕭姓偵查佐移送偵辦，游男17日指控蕭員在14日晚間去找他，說他有插股，不要再報警了，游男在同年10月21日上午在分局與道路旁噴漆散布蕭員開妓女戶等文字，游男犯後雖坦承噴漆，但否認誣告、誹謗蕭員，指稱有人告訴他該家養生館的股東就是蕭員等語。

但該家店股東證稱，蕭員非該店的股東，也未參與分紅，店家櫃台人員也證稱，不認識蕭員，沒看過員警來索取規費、插股分紅等，經調閱雙向通聯記錄，未發現蕭員和店內人士通話，並從一個月內的行車紀錄器資料來看，蕭員也沒有開車前往該家養生館或經過附近，查無插股情形。

法官審酌游男因受偵查竟誣告他人，浪費司法資源，又以噴漆方式散布不實文字，減損告訴人名譽，至今未取得告訴人諒解，依誣告罪判處有期徒刑6月；而散布文字誹謗罪部分處有期徒刑3月，得易科罰金。

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關鍵字：偵查佐,養生會館,檢舉蟑螂,噴漆

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