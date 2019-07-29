影／「我不是會逃避責任的人」陳菊：過去高雄市府查私菸都是第1、2名

記者陶本和／台北報導

國安私菸案延燒第8天，總統府秘書長陳菊29日下午出席立法院副院長蔡其昌新書發表會，她在會後接受媒體訪問時表示，若有任何責任，絕不逃避、會承擔，「我不是會逃避責任的人」。

對於被網友指稱認識國安局少校警衛官吳宗憲，陳菊表示，「我不知道他當時在網路上說吳宗憲是我十年前的人馬，我們有什麼人馬，十年前我是高雄市長，所以我就依法報警，我也不知道網友是誰，這樣的扭曲抹黑造謠，台灣社會不能助長這種風氣。」

有關高雄市府時期跟本次私菸相關的菸場關係，陳菊表示，高雄市府財政局過去查緝私菸都是第一、第二名，財政部有給獎勵，高雄市府財政局就相關查緝人員可以用這筆獎金做考察，她都未有參與。

針對國民黨政治責任的問題，陳菊表示，如果有關係到她那就必須負責，如果跟她無關，今天在總統府就此案全力配合檢調的調查。至於媒體追問超買案是由誰定調的，陳菊則未做其他回應。

▲陳菊出席「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」新書發表會。（圖／記者李毓康攝）



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