陳其邁視察台南茄拔排水整治　黃偉哲感謝中央挹注經費

▲行政院副院長陳其邁 偕同台南市長黃偉哲，至台南善化區視察「善化區茄拔排水護岸第二期及分洪治理工程，並取相關簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院副院長陳其邁 7月29日偕同台南市長黃偉哲，至台南善化區視察「善化區茄拔排水護岸第二期及分洪治理工程，同時為第一線的施政團隊加油打氣，陳其邁副院長讚賞市府努力耕耘地方建設，他說未來中央一定持續和市府通力合作，成為台南市最堅強的後盾，共同把水患治好。

黃偉哲表示，南部地方以建設為首，產業為第二。在水利建設方面，台南市轄內有許多大、中或小型的河川，治理經費十分龐大，而在產業方面，台南因是農業大市，農作物的生產也需仰賴水利建設的保護，感謝中央挹注大筆經費給予協助，若單靠市府編列預算可能還要多編好幾年，民眾就會多受苦好幾年。另外，黃偉哲也藉機會感謝中央在台南市農路設施上的幫忙，針對陳其邁副院長提及中央將核撥20億的經費給全台灣農路建設來使用，黃偉哲表示，市府一定會積極爭取，也請中央能夠給予支持。

29日視察的台南茄拔排水長2.55公里，第六河川局及市府水利局簡報說明，善化區嘉北里一帶若颱風豪雨來襲就會積淹水，其主要原因為該區域主要連外排水路－茄拔排水尚未完成全段整治，部分渠段通水斷面束縮，洪水無法順利排放，才會造成淹水情事。

為了解決淹水問題，市府近年積極自籌經費，從上游聚落往下游進行河道拓寬，目前上游至至埤仔尾橋兩岸已完成整治，大幅降低上游聚落淹水情形；去年更由前瞻計畫補助4500萬元，接續辦理本案工程，預計興建RC護岸兩岸長度合計793公尺，目前發包施工中，預計2020年2月完成整治，該工程完工後，預期能改善茄拔排水的排洪能力，減輕上游嘉南、嘉北里的淹水情形。