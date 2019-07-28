她飛峇里島慶生遭遣返　只因護照期限「剩不到6個月」

▲有些國家規定護照要在到期前6個月才有效。（示意圖／pakutaso）



實習記者黃可昀／綜合報導

澳洲一名婦女日前要到印尼峇里島慶祝家人50歲生日，想不到開開心心準備出國玩，卻被峇里島的海關拒絕入境，理由是她的「護照期限剩不到6個月」，這令她非常無奈且失望，因為護照明明還在有效期限內尚未過期，如今卻要被遣返，期待已久的慶生假期全泡湯。

據《每日郵報》報導，這名婦女的護照是2020年1月16日到期，但她前陣子出國時，卻被峇里島的海關告知「至少要在護照到期前6個月使用，才能夠入境」，而她的護照在9天前就剩不到半年期限，雖然沒有過期，但某些國家規定護照要在到期前6個月才有效。即使非常不甘心，這名婦女最好也只好乖乖遵守規定，掃興地搭機返回澳洲。

▲出國前記得先檢查自己護照上的有效期限。（示意圖／pakutaso）



她事後在臉書PO文說，距離回澳洲的航班還有5小時，「所以我在機場坐了5個小時，連我去上廁所都受到保安監視」，並提醒大家「如果你們以後要出國，最好確認一下自己的護照至少還有6個月以上才到期，否則你就會被送回家。」最後她的丈夫和其他14名家庭成員順利抵達峇里島慶生，唯獨她自己一個人留在澳洲。

澳洲護照辦公室網站指出，如果旅客的護照期限剩不到6個月，有些國家會規定不得進入，部分航空公司甚至更嚴格，「即便你只是過境或轉機，他們也有權利將你遣返回原本國家。」