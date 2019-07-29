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國道吵架他賭氣下車「路肩散步」！大貨車閃躲險釀禍　最高罰6千

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▲曾男疑似與妻吵架，將車停在路肩，搖搖晃晃在路肩散步，後方車輛都被他嚇壞了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲曾男酒後疑似與妻吵架，將車停在路肩，搖搖晃晃在路肩散步，後方車輛都被他嚇壞了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道3號南下苗栗後龍段，28日下午發生1件險象環生的事件；1名曾姓男子（52歲）疑似酒後與妻子吵架，竟將車輛停靠在路肩，下車游走在外側車道與路肩之中，還一路搖搖晃晃，不時走入車道內，讓後方車輛駕駛嚇傻了眼，所幸沒有釀成更嚴重的意外，國道警方隨後約談該對夫婦到案，並將依法最高裁罰6000元。

警方表示，28日下午，國道3號南下約122公里處發生一起追撞事故，造成車輛回堵，但其中1輛自小客車忽然駛離車道，停靠在路肩上；接著一名曾姓男子走出車外，搖搖晃晃的在路肩上穿梭游走，還多次走到車道之中，完全無視於後方來車的安危，更有大貨車因為要閃躲曾男，差點造成更大的交通意外。

▲曾男一路搖搖晃晃在路肩上行走，嚇壞了後方用路人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲曾男一路搖搖晃晃在路肩上行走，嚇壞了後方用路人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

國道警方表示，曾男與妻在車內起口角爭執，趁著酒意一氣之下就開門下車，獨自走在國道上，其妻開著車緊緊跟隨在後；但曾男辯稱並無此事，是因新車輛操作不順，才會將車輛停於路邊，自己下車想攔車尋求救援，但因剛喝完酒所以走路搖搖晃晃，矢口否認是與妻子吵架。但警方仍依道路交通管理處罰條例，裁處3000至6000元罰款。

▲曾男辯稱是新車操作不順，想下車找救兵，否認與妻吵架。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲曾男辯稱是新車操作不順，想下車找救兵，否認與妻吵架。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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關鍵字：國道3,路肩走,醉夫

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