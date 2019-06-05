國3南下驚傳連環破胎！百餘剪刀散落壓爛　至少8車...破輪顧路

▲國3南下101K處日前傳出多車破胎事故。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

日前國3南下101K-103K發生一起大量剪刀掉落，多輛車輪遭「破胎」的事故。6月3日傍晚，有多台車輛陸續在國道上發生「破胎」，警方前往了解後才發現兇手疑似為散落地面的一袋剪刀，由於這起意外已經造成至少8台車受損，警方也呼籲，雖已調閱CCTV等相關影像查證，通知肇事者到案說明，也請民眾提供當日相關行車影像，提供後續偵辦。

新竹一名網友在臉書社團《新竹爆料公社》po出幾張輪胎遭刺破的照片，網友表示，6月3日傍晚開車行經國3南下101K-103K處，有大量不明物品掉落，其中一樣凶器是「剪刀柄」，至當晚21時至少有15台車因此破胎，若有受害車主，請向國道警局竹林分隊報案。

國道公路警察局表示，勤務中心於3日18時48分左右，獲報國道3號南向107.7公里有多車事故，派遣巡邏車前往處理，現場停有8部車輾壓掉落物(剪刀)致車輛受損，後續尚有事故車輛至竹林分隊報案。警方已調閱CCTV等相關影像查證，掌握可疑車輛將通知肇事者到案說明，也請用路人提供當日相關行車影像，提供我們後續偵辦。

據了解，車主事後才發現輪胎都破了大洞，有的四輪全遭殃，且8輛車都是行經國道三號南下101到103公里處才遭刺破，也讓他們氣急敗壞，不知為何有人這麼壞，故意放東西刺破車輪。警方表示，經用路人報案後，趕抵現場發現路旁有一袋用白色肥料袋裝的文具，裡面全部是剪刀，而路旁被壓輾斷裂的都是剪刀片，因此警方研判應是這袋剪刀肇禍。

▲這一袋剪刀，疑似為導致破胎的兇手。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



