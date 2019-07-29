從小被當小弟使喚！　18歲男追殺表叔「連砍9刀」...PO死者照：別欺負老實人

▲王男從小被表叔欺負，因此心生怨恨。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北省恩施市一名18歲王姓男子去年10月持刀殺害表叔，趁著對方熟睡「猛刺背部數刀」，之後又追殺至廁所，還將對方死亡的照片發在朋友圈上寫道，「以後別欺負老實人」。事後，他主動到警察局自首，直到今年6月被法院依「故意殺人罪」判處15年有期徒刑。

綜合陸媒報導，王男從小身形瘦弱，個性又十分內向，加上年幼時喪母，無法得到完整的關愛。除此之外，他從小跟相差一歲的表叔和表叔的哥哥住在一起，三個人時常一起玩耍，不過表叔的個性卻很外向。據悉，表叔兄弟倆從小就很喜歡使喚王男幫他們做事，甚至還威脅，「若不照做就會挨打」。

每當王男跟爸爸及奶奶告狀時，他們總是以「不要跟表叔玩」了事。王男的辯護律師表示，以往王男被欺負的時候，家長總是認為是簡單的打鬧，因此沒有太在意，導致在遭受長期欺壓下，讓他的性格變得懦弱又自卑；此外，王男也曾坦承，仇恨的種子就是因為這樣而在他心中萌芽的。

據悉，王男在去年6月時還曾經輟學，被表叔叫到一間KTV上班，工作是負責招聘酒水營銷。當時，他正好年滿18歲，除了經常跑腿外，還時常被主管罵，甚至還被表叔搶走業績，讓他覺得自己就像小弟一樣。此外，表叔更時常當著大家的面欺負王男，讓王男心裡很不是滋味。

▲王男趁表叔熟睡將其殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

案發的前半個月，王男曾拿刀威脅表叔，「你欺負我就算了，不要對外公開。」事後，在某天晚上，王男看見表叔睡著，腦海中突然浮現過去的種種欺負畫面，因此便拿起刀子，刺向對方背部。隨後，表叔直接驚醒，嚇得趕緊逃到廁所準備反鎖，沒想到還來不及關門就被對方推開，當場又刺了8-9刀。

之後王男將殺害表叔的照片發到朋友圈上，並寫道，「以後別欺負老實人，不然這就是下場。」事後，他主動向警方自首，也得到了表叔家屬的諒解。法院認為，王男非法剝奪他人生命，已構成故意殺人罪，但他事後自動投案、如實供訴，甚至取得對方家屬的諒解，應予以從輕處罰。最後，王男在今年6月被判15年有期徒刑、剝奪政治權利3年。