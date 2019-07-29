無「村」出其右　東指部1/8官兵來自太麻里多良村

軍聞社／記者李一豪報導

你一定聽過「兄弟檔」、「姊妹花」攜手從軍，甚至「父子檔」在同一個單位服務，這些都不稀奇，陸軍臺東地區指揮部有近50位官兵，都來自臺東縣太麻里鄉的「多良村」，部落年輕人大量投入從軍行列，儼然成為國軍守護「後山」的部隊骨幹。

據東指部統計，單位原住民官兵約740人，比例達百分之45，出身臺東地區的排灣、魯凱族官兵為大宗，約400人，其中，更有50人來自多良村，包括服役逾30年的士官督導長，乃至剛入營的二兵，甚至同連隊共事的同袍，可能就是自己家鄰居。

多良村的原住民青年從軍意願高昂，不僅止於東指部，服役單位遍布陸、海、空、憲兵及海巡，全村現役官兵人數竟高達70人！其中，甫晉升中將的空軍教準部指揮官孫連勝也出身自該村的大溪部落，以從軍人數、成就而言，可說是放眼全國，無「村」能出其右。

針對原住民官兵的高比例，東指部主任屠上校指出，臺東地區由於地緣關係，原住民鄉親原本就佔多數，且原民同胞長期以來具有強烈的家族、地域觀念，更願意選擇在地工作，而國軍近年大力推動募兵，其中一個訴求就是讓官兵就近在眷住地區服役，因此，成為原民同胞熱門的就業選擇。

東指部屠上校提到，原民同胞與生俱來的樂天、勤奮性格，正是部隊工作最需要的特性，尤其幾個較多成員的村落官兵，在單位時常碰到「隔壁連的士官長是我叔叔」、「新來的班長是我姪子」之類趣聞，不僅工作環境氣氛融洽，也有助公務上的協調合作，令部隊原就濃厚的袍澤情誼，更加「親上加親」，對凝聚單位的團結向心，強化部隊戰力來說，有相當大助益。