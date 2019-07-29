部落年長者帶動從軍　太麻里多良村青年掌握人生

軍聞社／記者李一豪專訪

陸軍臺東地區指揮部許多官兵來自太麻里鄉多良村，除了顯示單位推動人才招募工作的成效，部落年長成員以身作則，立下良好模範，是另一個重要原因，楊英賢士官長就是最佳例子。

「我在部落都鼓勵年輕人當軍人，幾乎每個營都有我的親戚、鄰居，隔壁連剛到部的班長是我太太的姪子，剛剛在修車那位也是我堂哥的小孩，我兒子本來也在這裡，現在考上專業軍官班在受訓……還有很多啦！我部落的親戚在這邊超過20個。」家住多良村大溪部落的楊英賢，幾乎「俯拾即是」地逐一點名，列舉在單位服務的同村官兵，令人乍舌。

基於為部落年輕人未來著想的出發點，楊英賢鼓勵他們從軍，為自己爭取更好的生涯規劃與生活品質，服役資歷超過30年的他說「我都跟他們講，你看看我就好，當軍人到現在，房子、車子也買，老婆也娶了，還有三個小孩，你又不用離開部落到很遠的地方工作，是不是很好？」

不但鼓勵從軍，楊英賢還非常致力改善年輕人生活習性，他表示，自己已超過十年滴酒未沾，連帶也影響到身邊的同袍，例如他每半年邀請單位同仁在假日到家中聚會，事先請太太準備的酒水，喝的人愈來愈少，現在已完全不需飲酒，「放在那邊都沒人去拿，證明人是真的可以改變的！」足見楊英賢照顧年輕一輩，以及破除對原民同胞成見的用心良苦。