　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市「健康盃」3對3籃球鬥牛賽　比照NBA國際賽事規格

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義市「健康盃」3對3籃球鬥牛賽開打，市長黃敏惠到場呼籲青少年多運動，共同反菸、拒菸。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市「健康盃」3對3籃球鬥牛賽開打。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市首屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽，於27日在國民運動中心舉行，市長黃敏惠到場開球為選手加油打氣。本次賽事分為國中組、高中組、大專社會組等247支球隊、741個籃球運動愛好者報名參加。嘉義市長黃敏惠與眾貴賓率領球員們高呼「反菸、拒菸」、「活力投籃，健康得分」、「讓生命更美好」等口號，鼓勵青少年朋友遠離菸害，勇敢向菸品說，活動賽事更比照NBA國際賽事規格。

▲▼ 嘉義市「健康盃」3對3籃球鬥牛賽開打，市長黃敏惠到場呼籲青少年多運動，共同反菸、拒菸。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市「健康盃」3對3籃球鬥牛賽開打，市長黃敏惠到場呼籲青少年多運動，共同反菸、拒菸。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，運動好處除了交誼之外，更重要的是促進身心靈的健康，舉辦活動的目的就是引導青少年多多運動，流汗的感覺真好，徹底遠離菸毒，不僅青少年要多運動，市府更攜手民間努力拚運動經濟，更努力爭取味全龍將嘉義市作為主場，讓KANO棒球原鄉的榮光再次發光發熱，帶動觀光、運動熱潮。

衛生局表示，呼籲青少年朋友更要認清新興菸品危害，同時明白抽電子煙、加熱式菸品，等同紙菸一樣不安全且會成癮，新興菸品無法協助戒菸，絕非紙菸替代品，不論是紙菸還是新興菸品，都會導致癌症、慢性肺病等疾病，要讓自己的身體維持健康的狀態，秘訣就是「拒絕菸品的誘惑」。

本活動比照NBA國際賽事規格，針對冠軍球隊每位球員，頒發客製化「首戒」健康盃冠軍戒指，不僅象徵球場上的最高榮耀和歷史性的一刻，更代表「愛與勇氣」、「堅持與健康」，鼓勵青少年朋友多參與正當及健康休閒活動。

ET快訊
台中賓士男猛開3槍！警追上「包圍槍戰」　他當場斃命
釣女當面告白…「甘蔗男」秒笑回10字　2萬人怒洗版：渣出新高

關鍵字：健康盃,鬥牛賽,NBA國際賽事

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

終於等到「淡水國賓影城」！千人排5小時搶票　居民驚呆：差不多賺200

桃園觀音垃圾場連3年火警　居民：總有一天會被毒死

嘉市「健康盃」3對3籃球鬥牛賽　比照NBA國際賽事規格

嘉義市動物節毛小孩嘉年華　呼籲民眾愛護動物

選舉是非已過…屏南立委選舉　蘇清泉：全力支持周佳琪

如果劇團《大野狼拯救小紅帽》開演　3千人「擠爆巨城支持」

台南登革熱防治使用誘卵桶監測　病媒蚊風險高低指標依據

體現兒少休閒權益　台南市社會局善化社福中心連辦6年籃球營

就愛吃台南越光米！　稻陣來六甲體驗稻米的一生

U12世界盃棒球賽開打　墨西哥代表赴台南為墨國隊小將加油

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

華裔選手《Forever Love》唱哭王力宏！　哽咽：為《好聲音》舞台準備四年

台東通緝犯「繞錐大迴轉」戲耍警　超淡定追逐戰網傻眼：nice走位！

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

劉書宏：最喜歡的女歌手是鄭茵聲　問夏語心「有沒有喜歡我」..結果她說謊XD

比臉還大！88盎司巨大牛排挑戰 肉質軟嫩不膩...配蘑菇醬超涮嘴

終於等到「淡水國賓影城」！千人排5小時搶票　居民驚呆：差不多賺200

桃園觀音垃圾場連3年火警　居民：總有一天會被毒死

嘉市「健康盃」3對3籃球鬥牛賽　比照NBA國際賽事規格

嘉義市動物節毛小孩嘉年華　呼籲民眾愛護動物

選舉是非已過…屏南立委選舉　蘇清泉：全力支持周佳琪

如果劇團《大野狼拯救小紅帽》開演　3千人「擠爆巨城支持」

台南登革熱防治使用誘卵桶監測　病媒蚊風險高低指標依據

體現兒少休閒權益　台南市社會局善化社福中心連辦6年籃球營

就愛吃台南越光米！　稻陣來六甲體驗稻米的一生

U12世界盃棒球賽開打　墨西哥代表赴台南為墨國隊小將加油

從清純小童星到性感女神　史嘉莉喬韓森就是完美女英雄「黑寡婦」

無「村」出其右　東指部1/8官兵來自太麻里多良村

部落年長者帶動從軍　太麻里多良村青年掌握人生

蔡英文私菸案止血　邱國正、鍾樹明「救火二人組」成軍整頓國安特勤

全代會獨缺郭台銘、吳敦義憂二度分裂　韓國瑜披藍袍上2020戰場

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

地方熱門新聞

淡水國賓影城插旗！千人排5小時..

桃園觀音垃圾場再傳火警　居民：..

屏南立委選舉　蘇清泉：全力支持..

海巡無人機蒐證漁船違規函辦

罷韓活動場地找到了！28日五甲..

免費釣魚帶漁獲還打75折　社長..

台東香蕉園出現「小黑狗」　一看..

深夜改裝車噪音　瑞芳警查獲73..

女友困廁所尖叫　男破門救人鎖匠..

三芝牧蜂農莊　體驗傳統手工割稻

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

台南登革熱防治　使用誘卵桶監測

男子昏倒無心跳呼吸救護人員救回

台南學甲頑皮世界引進珍貴長頸鹿..

更多熱門

相關新聞

這群人組新團　大「打」出手一決高下

被喻為東京奧運三對三前哨戰的2019「純喫茶Try it 鬥牛霸」今(25日)於板橋第二運動場盛大開幕，現場眾星雲集，除知名HBL球星出席外，「這群人」尼克及茵聲也出席開幕記者會力挺Try it精神！尼克與茵聲分別搭配不同HBL知名球星下場體驗鬥牛霸比賽，以行動鼓勵年輕人勇於追逐夢想，挑戰自我不受限！

純喫茶Try it三對三鬥牛霸開打！

純喫茶鬥牛賽　7月8日決戰台大

南市警三分局3對3鬥牛賽預賽登場

3手打6手　全球首場獨臂鬥牛賽

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

快訊／台中男路上猛開3槍！警包圍…他當場斃命

淡水國賓影城插旗！千人排5小時搶票

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

邱琦雯不爽怒嗆：暗喻個屁！網瘋猜王瞳

「甘蔗男」誘女告白　2萬人怒：渣出新高度！

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

快訊／朴子交流道4車連撞　1人當場雙腳截斷

女鐵人遭綁架！竟藉著蘭花順利脫逃

12星座一周運勢0729-0804

「快遞已發簡訊」點開錢就飛！果粉被盜刷3332元

館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　當晚畫面曝光

硬扛館長11腿　吃屎哥認了藏鏡人

3女童一個拉一個海邊溺水　貴人救3命6年後病逝

更多

最夯影音

更多

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面