嘉市「健康盃」3對3籃球鬥牛賽　比照NBA國際賽事規格

▲▼ 嘉義市「健康盃」3對3籃球鬥牛賽開打。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市首屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽，於27日在國民運動中心舉行，市長黃敏惠到場開球為選手加油打氣。本次賽事分為國中組、高中組、大專社會組等247支球隊、741個籃球運動愛好者報名參加。嘉義市長黃敏惠與眾貴賓率領球員們高呼「反菸、拒菸」、「活力投籃，健康得分」、「讓生命更美好」等口號，鼓勵青少年朋友遠離菸害，勇敢向菸品說，活動賽事更比照NBA國際賽事規格。

▲▼ 嘉義市「健康盃」3對3籃球鬥牛賽開打，市長黃敏惠到場呼籲青少年多運動，共同反菸、拒菸。（圖／記者翁伊森翻攝）



黃敏惠表示，運動好處除了交誼之外，更重要的是促進身心靈的健康，舉辦活動的目的就是引導青少年多多運動，流汗的感覺真好，徹底遠離菸毒，不僅青少年要多運動，市府更攜手民間努力拚運動經濟，更努力爭取味全龍將嘉義市作為主場，讓KANO棒球原鄉的榮光再次發光發熱，帶動觀光、運動熱潮。



衛生局表示，呼籲青少年朋友更要認清新興菸品危害，同時明白抽電子煙、加熱式菸品，等同紙菸一樣不安全且會成癮，新興菸品無法協助戒菸，絕非紙菸替代品，不論是紙菸還是新興菸品，都會導致癌症、慢性肺病等疾病，要讓自己的身體維持健康的狀態，秘訣就是「拒絕菸品的誘惑」。



本活動比照NBA國際賽事規格，針對冠軍球隊每位球員，頒發客製化「首戒」健康盃冠軍戒指，不僅象徵球場上的最高榮耀和歷史性的一刻，更代表「愛與勇氣」、「堅持與健康」，鼓勵青少年朋友多參與正當及健康休閒活動。