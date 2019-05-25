【廣編】這群人單飛組新團　大「打」出手一決高下

▲2019「純喫茶Try it 鬥牛霸」今(25日)開幕，現場除知名HBL球星出席外，「這群人」尼克及茵聲也出席力挺。

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圖、文／統一純喫茶提供

被喻為東京奧運三對三前哨戰的2019「純喫茶Try it 鬥牛霸」今(25日)於板橋第二運動場盛大開幕，現場眾星雲集，除知名HBL球星出席外，「這群人」尼克及茵聲也出席開幕記者會力挺Try it精神！尼克與茵聲分別搭配不同HBL知名球星下場體驗鬥牛霸比賽，以行動鼓勵年輕人勇於追逐夢想，挑戰自我不受限！



尼克偕能仁高中HBL丁冠皓、林彥廷組成「尼放馬過來」隊PK茵聲領南山高中HBL李沛澄、陳力生組成的「我們就愛來茵的」隊，現場不只球技精湛，賽況也很逗趣。平時就熱愛打籃球的尼克在場上大展身手，上籃、助攻樣樣來，甚至利用假動作晃過對手，帥勁十足！茵聲巾幗不讓鬚眉祭出美色戰術，佇立禁區一動也不動，籃下干擾對手得分，Q萌感直接爆棚，讓對手都乖乖失誤送分。



全台四場賽事皆設有11座巨無霸瓶身拍照區、籃球挑戰專區及各式遊戲攤位，就算來不及報名的民眾也可以到場邊與瓶身拍照，體驗各式小遊戲闖關拿好禮，還可以和HBL球星一決高下，勇敢Try it！ 台中、高雄預賽時間分別為6/1 (六)中興大學校園籃球場以及6/8 (六)高雄青少年運動園區籃球場，全國總決賽則將於6/22(六)在台大中央籃球場舉行，欲知更多詳情，請上活動官網 https://www.tryit3on3.com.tw 或活動Facebook頁面 https://www.facebook.com/PureTeaTW/