王詹樣公益信託贊助如果兒童劇團　上演「大野狼拯救小紅帽」

▲▼ 王詹樣公益信託贊助如果兒童劇團公演活動於太保市演出。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



王詹樣公益信託積極推動台灣特色文化發展，24日晚間邀請知名演藝人員趙自強先生所創立的「如果兒童劇團」來到嘉義縣太保市南新國小熱鬧開演。太保市公所黃榮利市長、在地多位議員及地方各級民代均親臨會場，台化公司總經理室副總經理林慶賜亦特地南下與民眾同歡。



24日上演「大野狼拯救小紅帽」戲碼，吸引近2千位大小朋友蒞臨參與，豐富好玩的互動橋段，讓場景從台上延伸到台下，小朋友們跟著唱跳，打破舞台與觀眾席的界線，一起跟著大野狼出發，拯救小紅帽，讓小朋友們在學校操場裡 High 翻天!這已經是王詹樣公益信託第二次贊助劇團在太保市演出，再次獲得極大迴響，也深受鄉親喜歡。



「王詹樣公益信託」是台塑企業創辦人王永在先生為紀念及追思母親，延續回饋社會美德，於2006年以個人名義捐助成立，以「取之於社會、用之於社會」的理念，長期致力於教育、醫療、社會福利、體育發展等社會公益事業。包含設置「兒少獎助學金」、推動「罕見疾病照護」、「受暴家庭協助」、「向陽計劃」及體壇「燃星計畫」、「未來之星」等。



連續九年獲邀的劇團包含「明華園戲劇團」、「亦宛然掌中劇團」、「如果兒童劇團」、「大龍峒金獅團」及「蘋果劇團」等，今年更增添新生力軍「黃俊雄影視布袋戲」，演出內容涵蓋歌仔戲、傳統偶戲以及現代兒童劇等的表演節目。



王詹樣公益信託希望透過長期贊助協助台灣本土特色文化持續發展，也透過經費的贊助及提供演出的舞台，滋養本土戲團並促使其可永續經營、傳統藝術能夠向下扎根與傳承之目的。



另一方面，更藉此關懷偏鄉家庭、學童，增加接觸傳統文化及藝術的機會，讓當地鄉親可以就近在社區觀賞高品質的表演，開啟地方鄉親及孩子們的藝術視野，沉浸藝術的薰陶。



台塑企業已於太保市設廠39年，創造在地就業機會，同時也長期回饋地方，尤其921地震及莫拉克風災後，在嘉義縣興建所學校老舊教室，經費約億元，其中太保市就有興建安東、南新、新埤、太保等國小，以及太保國中、永慶高中計6所學校，提供學子一個安全舒適的學習空間。



近年，國內食安問題層出不窮，已成為民眾關注焦點，嘉義縣以「農」立縣，更是全國的大糧倉，政府對在地經濟與食安把關責無旁貸，嘉義縣前縣長張花冠在2013年就職四週年時，提出「食安在嘉」的施政願景，希望透過「食品安全大樓」建立國際食品安全標準，從源頭關懷縣民的健康，台塑企業捐資3億元興建食安大樓，為嘉義縣民食品安全及健康把關，為表達感佩及紀念台塑企業 王創辦人永在先生，特別將大樓命名為「永在食安大樓」，並於2018年10月17日舉辦落成捐交典禮。