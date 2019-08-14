男性止步！全台首家青旅限女性入住　房客讚：省錢又安全

▲位在台北車站周邊的WORK INN站前館，推出全台唯一只接受女住客的青旅，打造安全住宿環境。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者鍾欣妍／採訪報導

出外旅遊想省錢，不少人會選擇入住青旅，但男女混合的房型，多半會讓女孩們擔心！為了打造更安全的女性專屬空間，WORK INN站前館，推出全台唯一只接受女住客的青旅，不只遊客入住有限制，店內也全由女性工作人員接待。

▲ 出外旅遊想省住宿費，如今女孩們也能選擇限定女性入住的青旅，不用擔心男女混合房型不安全。（圖／記者張凱喨攝）

和閨蜜一同北上出遊的房客表示，選擇住限定女生的青旅比較安全。另一名房客補充說，這間青旅鄰近台北車站很方便，「去哪裡都很近，而且這裡對背包客來說很省錢。」

▲宿舍型的青旅最多可以容納14人，但每個床位貼心附有窗簾和可上鎖置物櫃 。（圖／記者張凱喨攝）

走進房內，簡單木質風設計，搭配上下舖房型，最多可以容納14人，就像重溫女生宿舍生活。別以為這樣沒隱私，拉下床位旁的窗簾，立刻獨享放鬆小天地，而且貼心配有可上鎖的置物櫃防偷。WORK INN連鎖青旅總經理朱婉卿說:「因為我本身是女性，所以在設計這個青年旅館的時候，我完全是以女生的角度當作出發點。」

▲ WORK INN的衛浴空間，淋浴跟馬桶在同一個空間，方便女生清潔。（圖／記者張凱喨攝）

換個場景，來到寬敞的衛浴空間，採用乾濕分離，清爽又乾淨，還跳脫以往青旅簡陋印象。朱婉卿強調，淋浴跟馬桶都在同一間，讓女生可以做好清潔，另外馬桶全面升級為免治馬桶，「在衛浴設備裡面，我們也有所謂的化妝台，化妝台上面會有一些女生的用品，讓女生做免費的使用。」

▲ 衛浴空間的化妝台上，有提供房客女性用品，例如:化妝棉可免費使用 。（圖／記者張凱喨攝）

由於站前館是特地設計給女性，朱婉卿說:「在門禁上，其實有門禁的管制，凌晨兩點過後不接客人。」主打專屬女性的青旅，藏身在台北車站周邊，不管是一個女生或閨蜜結伴出遊，住宿想省荷包，也不怕不夠安全。