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就愛吃台南越光米！　稻陣來六甲體驗稻米的一生

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▲2019台南好米好好玩食玩體驗系列第二場「就愛吃台南越光米之稻陣來種田體驗活動」，由弘昌穀糧生產合作社接棒舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019台南好米好好玩食玩體驗系列第二場「就愛吃台南越光米之稻陣來種田體驗活動」，由弘昌穀糧生產合作社接棒舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019台南好米好好玩食玩體驗系列第二場「就愛吃台南越光米之稻陣來種田體驗活動」，7月28日由弘昌穀糧生產合作社接棒舉辦，農業局長李朝塘表示，希望全國朋友們能夠在28日深入了解稻米的生產過程，體會農夫的辛勞後，更珍惜難得可貴的食物。

▲2019台南好米好好玩食玩體驗系列第二場「就愛吃台南越光米之稻陣來種田體驗活動」，由弘昌穀糧生產合作社接棒舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，活動當日開場由烹飪老師帶著參與民眾一同製作台南越光米飯糰，讓現場的大小朋友們與米食進行親密接觸，待填飽肚子後，再下田插秧體驗。並由台南區農業改良場陳榮坤分場長針對台南越光米（台南16號米）的特色進行解說，並教導民眾如何插秧。而現場許多小朋友都是第一次體驗插秧，對於腳踏泥地下田插秧感到興奮。

▲2019台南好米好好玩食玩體驗系列第二場「就愛吃台南越光米之稻陣來種田體驗活動」，由弘昌穀糧生產合作社接棒舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

弘昌穀糧生產合作社表示，「就愛吃台南越光米之稻陣來種田體驗活動」為合作社首次與台南市政府農業局合作辦理，活動地點選定亦為台南主要稻米生產區的「六甲區」，希望透過親子互動、寓教於樂的方式，從插秧活動、台南越光米飯糰DIY到大胃王農村冠軍賽，讓民眾實際感受農夫種植的辛勞，並親自品嚐到台南越光米的美味，達到推廣台南好米的目的。此外，28日活動亦與台灣稻藝工坊合作，教授民眾使用稻草製作日本新年的祈福品「注連繩」，讓廢棄的稻草也能有美麗新生命。

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關鍵字：台南,越光米,六甲,稻米

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