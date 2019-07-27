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2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰　黃偉哲邀請國人為中華小將加油

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▲2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰，來自世界各地以及地主台灣等12支棒球隊及4支壘球隊，將競逐少棒最高榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰，來自世界各地以及地主台灣等12支棒球隊及4支壘球隊，將競逐少棒最高榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2019 第五屆U-12世界盃棒球錦標賽」及「2019 第一屆U-12世界盃壘球錦標賽」7月26日在亞太國際棒球訓練中心主、副球場、善化棒球場及歸仁棒球場等4座棒球場同步開打，來自世界各地以及地主台灣等12支棒球國家代表隊及4支壘球國家代表隊，將在為期9天的賽期中競逐少棒最高榮耀。

▲2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰，來自世界各地以及地主台灣等12支棒球隊及4支壘球隊，將競逐少棒最高榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

26日下午5時50分在亞太國際棒球訓練中心舉行開幕典禮，中場休息時並有100架無人機精采表演，變化出Homerun字樣等不同的隊形，點亮台南的天空。

▲2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰，來自世界各地以及地主台灣等12支棒球隊及4支壘球隊，將競逐少棒最高榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，經過許多日子的努力，U12世界盃棒球錦標賽終於順利開幕，開幕只是一個過程，圓滿辦好所有的賽事才是台南市的目標。黃偉哲說，U12世界盃賽事是台南市全體市民的事情，大家一定盡全力配合，期望讓所有的選手，能夠對這個球場以及對台南市留下正面而深刻的印象。

▲2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰，來自世界各地以及地主台灣等12支棒球隊及4支壘球隊，將競逐少棒最高榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰，來自世界各地以及地主台灣等12支棒球隊及4支壘球隊，將競逐少棒最高榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華隊於2011年第一屆以3：2擊敗勁敵古巴，奪得創始世界冠軍，本屆首戰再度與強敵古巴碰撞廝殺，為中華隊的賽程揭開緊張刺激的序幕。本屆賽事在少棒部分，由美國、日本、韓國、古巴、墨西哥、捷克、南非、澳洲、義大利、斐濟、委內瑞拉及台灣等12國少棒代表隊較勁；而首次辦理的少壘比賽，則由祕魯、印尼、捷克及台灣等4國少壘代表隊角逐首屆少壘錦標賽金盃。

▲2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰，來自世界各地以及地主台灣等12支棒球隊及4支壘球隊，將競逐少棒最高榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市政府為本屆賽事特別安排16所國小擔任各國的親善接待學校，賽事期間至球場為代表隊加油之外，同時也規劃在休兵日（7月31日）利用豐富的文化參訪行程，讓來自世界各地的小朋友認識台南這個文化古都並看見台南的美。

▲2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰，來自世界各地以及地主台灣等12支棒球隊及4支壘球隊，將競逐少棒最高榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本屆賽事自7月26日至8月4日止共9天賽程，除了中華隊出賽場次、複賽及冠軍戰售票外，其餘賽事皆為免費入場，預售票已於7月15日在ibon開放購買。亞太國際棒球訓練中心現場亦有入場門票以及眾多宣傳大使「POKEMON」紀念商品同步販售，詳細資訊可至U12世界盃少棒錦標賽官方網站或臉書粉絲頁查詢。

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關鍵字：U-12,世界盃,棒球錦標賽,台南,開戰,黃偉哲,中華小將

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