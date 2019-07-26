爭取到2025亞太蘭展主辦權　黃偉哲：對台南肯定

▲台南市副市長許育典代表台南市政府，偕同台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘及秘書長曾俊弼，共赴馬來西亞爭取到「第15屆亞太蘭花會議暨展覽」之主辦權。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

亞太蘭花會議理事會7月26日下午正式宣布，台南市確定拿下「第15屆亞太蘭花會議暨展覽」之主辦權，2025年亞太蘭展將在台南市盛大舉行，這是黃偉哲市府團隊在國際性活動爭取上，首次展現亮麗成果，黃偉哲表示台南獲得第15屆亞太蘭花會議暨國際性大型展覽主辦權，無疑是國際蘭花界對台南的一大肯定。



此次為爭取第15屆亞太蘭展主辦權，因WBSC世界盃少棒錦標和登革熱防疫兩頭忙，台南市長黃偉哲特別指派副市長許育典代表台南市政府，並偕同台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘及秘書長曾俊弼，共赴馬來西亞爭取，更特聘台大園藝系張耀乾教授作為報告演講者，努力爭取主辦權。



26日下午從馬來西亞傳回捷報，證實此次爭取簡報及台南歷年在國際蘭展承辦成果實力，大獲亞太蘭展理事會的支持，確認2025年亞太蘭花會議暨展覽將在台南市舉辦。



黃偉哲表示，蘭花產業從過去蘇煥智前縣長、賴清德前市長時期，到現在新市府團隊每年舉辦國際蘭展，一棒接一棒，打造台南成為世界蘭花產業重鎮，第15屆亞太蘭花會議暨展覽此國際性大型展覽之主辦權，無疑是國際蘭花界對台南的一大肯定。



黃偉哲說，蘭花是台灣農業最有競爭力的產業，而台南更佔全世界6分之1的蘭花市場，歷年來在外銷成績上皆有令人讚嘆的表現，值得一提的是，台南已舉辦15年之台灣國際蘭展，每年都吸引世界各國蘭花專家學者、買主及遊客到此，2019台灣國際蘭展之3至5年國際訂單高達113.1億元,參展國更多達43國。



台南市政府團隊會繼續努力，用心籌備2025年第15屆亞太蘭花會議暨展覽，相信台南挾著蘭花產業聚集地、數十年辦蘭展經驗及極佳的城市風貌之優勢，定能在2025年成功地向世界傳遞台南城市及蘭花的美好。