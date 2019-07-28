提供社團免費釣魚帶回漁獲還打75折　社長大讚佛心池主

▲號稱台灣最大「台灣愛釣魚釣技論區」臉書社團，舉行池釣福壽魚教學釣魚聚會。（圖／社員阿展提供）

記者楊熾興／桃園報導

為推廣正當休閒娛樂，擁有12.3萬成員號稱台灣最大「台灣愛釣魚釣技論區」臉書社團，28日在桃園市新屋11-1養殖池，舉行首次池釣福壽魚教學釣魚聚會，教授學員正常釣法及倒折釣法，獲得池主羅文豐的支持和贊助，不但所有學員釣魚免費，連魚獲都優惠市價的75折，給想學的釣魚人有個現學現賣的好場所。

「台灣愛釣魚釣技論區」社長邱奕榮表示，這是他向11-1養殖池老闆羅文豐拜託很久的事，希望能為釣魚界出一份心力，老闆考慮很久才答應，因為釣起來的魚再放回去一定會有損傷，老闆答應完全吸收不計較真的是佛心啊！

▲▼社員們現學現賣當場下竿。（圖／記者楊熾興攝）

上午現場實地教學，由邱奕榮教導學員們「正常釣法」及倒折釣法，從調校浮標到「絲腳」長度，都一一詳加說明，希望在場學員得以現學現賣實際操作，從而培養釣魚的興趣。

▲池主羅文豐就是要釣客拉到手酸的感覺。（圖／記者楊熾興攝）

池主羅文豐說，這是水幫魚、魚幫水，相信有越多釣客他們也才有經營的績效，更何況釣福壽魚算是最基本的釣技，他的養殖池來說魚大且量豐，絕對會讓初學者信心滿滿，老手則是拉到手酸。同時為回饋前來11-1養殖池的釣友，釣獲福壽魚10斤為每斤50元，超過10斤的部份再以市價60元的75折也就是每斤45元讓釣友帶回家。