「我覺得很奇怪ㄋㄟ」韓國瑜不舒服怒了：都拜託這麼多次為什麼要這樣咧？

▲韓國瑜簽名時，頓時閃光燈此起彼落，他簽到一半用左手遮住眼睛、揉眼睛。（圖／ETtoday新聞雲）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜27日出席活動時，被大批的閃光燈閃到睜不開眼，變臉動怒「好奇怪，我都拜託這麼多次了，為什麼要這樣子咧，我覺得很奇怪ㄋㄟ！」

韓國瑜27日率領市府團隊，在新北市三重區綜合體育館舉辦「北漂返鄉徵才活動」，現場超過25家廠商提供逾300個起薪35K以上的工作職缺，目標除了「北漂返鄉」之外，也歡迎外縣市想要來高雄就業的人參加，達到人口往南部移動的「人進得來」。

▼韓國瑜對記者說，「真的我很不舒服，拜託。」（圖／ETtoday新聞雲）

韓國瑜抵達會場，彎腰在廠商攤位簽名時，頓時閃光燈此起彼落，他簽到一半用左手遮住眼睛、揉眼睛，「真的我很不舒服，拜託」；他簽完時，見仍有記者按快門，改用右手遮眼。隨行人員則拜託媒體別開閃光燈。

後來韓國瑜動怒了，「好奇怪，我都拜託這麼多次了，為什麼要這樣子咧？我覺得很奇怪ㄋㄟ！我已經跟你千拜託萬拜託，這個眼睛不舒服嘛，大家互相幫忙嘛、互相配合嘛。」

對於這場徵才活動，高雄市勞工局表示，優渥的薪資條件不亞於北部企業，希望藉此協助北部地區有求職、轉職需求的高雄子弟找到回家的路，立定決心返鄉「開薪就業」。

▲▼韓國瑜出席活動致詞和民眾握手。（圖／記者李毓康攝）