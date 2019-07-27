父子意見衝突！陳水扁樂見「一邊一國行動黨」誕生　陳致中認為不宜

▲前總統陳水扁臉書上表示，樂見新政黨「一邊一國行動黨」。（圖／翻攝自臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」）



記者林彥臣／綜合報導

前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語」表示，樂見新政黨「一邊一國行動黨」的誕生，但是他的兒子高雄市議員陳致中卻有不同的意見，現階段組黨恐非合宜之策，台灣主體路線的確保與深化才是當務之急。

陳水扁在粉絲頁「陳水扁新勇哥物語」上發文指出，2012、2016，阿扁都反對並阻擋周遭好友另組新的政黨。因為當時目標只有一個-全力支持民進黨重返執政，同時完全執政。2020，阿扁不再反對，而且樂見新的政黨［一邊一國行動黨］誕生。

陳水扁列舉原因，第一、「台灣中國，一邊一國」的台灣國家路，在國會殿堂不能沒有聲音。民進黨黨綱《台灣前途決議文》，反對「一個中國」，主張「一個中國原則」根本不適用於台灣，如今已成絕響。民進黨與國民黨都接受「一個中國，兩個地區」（一國兩區），兩岸關係條例規定台灣是所謂的「自由地區」。擁有國會過半席次的民進黨有能力修法，卻仍然維持現狀。

第二，「民主要制衡，制衡靠黨外」，民進黨三年來淪為一言堂，只剩下一種聲音，中央黨部一言堂，民進黨團一言堂，最近爆發的國安人員利用總統出訪走私香菸一案，就是缺乏強而有力監督制衡的結果。為了避免絕對權力絕對腐化，民進黨政府更需要「一邊一國行動黨」當烏鴉嘴與防腐劑。如果執政黨沒有封殺打壓，「一邊一國行動黨」應該可以在8月份成立。

▲陳致中卻對於成立新政黨有不同看法。（圖／記者洪靖宜攝）



高雄市議員陳致中則在臉書上表示，他現在是民進黨的公職，支持民進黨提名的總統及立委人選，2020大選至關重要，這很清楚是台灣路線與中國路線的決戰，說白ㄧ點可能是最後一戰，本土力量必須最大整合，實不應兵分多路，雖然黨內仍存在著一座大山需要跨越，那就是如何努力追求各方面整合的極大值！

陳致中表示，也把這個看法跟家父陳前總統與關心此事的朋友分享與建議，台灣民主自由多元誠屬珍貴，惟從動機、時機、實質、大環境等面觀之，現階段組黨恐非合宜之策，台灣主體路線的確保與深化才是當務之急。

根據《聯合報》報導，陳致中和他的母親不贊成組新政黨，他也把自己的想法跟他的父親談，他的父親沒有說什麼。