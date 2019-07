快訊／香港警察進入元朗站　揮棍、噴胡椒水驅散示威者

▲香港元朗示威衝突,警方進入車站驅散示威者。(圖/路透)



記者王致凱/綜合報導

香港民眾27日於元朗發動示威活動,演變為警民衝突,示威者在元朗多處地點與警方對峙。綜合港媒報導,至晚間8時左右,部分地點示威者開始後退。晚間時10時傳出,警方速龍小隊進入元朗站大廳,並以警棍、胡椒噴霧驅趕示威者。另有示威者朝警方噴灑滅火器乾粉阻擋。

▼香港元朗示威,示威者於車站聚集。(圖/路透/下同)



香港警方晚間9時40許在臉書上表示,港警從下午5時起由西向東驅散示威者,大部分地區的抗議人士已經離開,但在元朗西鐵站南側一帶仍有少量人士集結。警方表示,短時間內將派人推進,呼籲集結人士盡快離開,可選擇乘坐西鐵離開元朗區;警方警告,如果拒絕離開,警方將作出拘捕。

香港醫管局表示,截至晚間9時,共有8男、1女等9名傷者被送往醫院,其中5人傷勢較重,4人情況穩定,傷者年齡介於22至56歲之間。

Very chaotic scene as riot police charge in to Yuen Long station pic.twitter.com/Vsn9FSE726