快訊／香港警察進入元朗站　揮棍、噴胡椒水驅散示威者

▲香港元朗示威衝突，警方進入車站驅散示威者。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

香港民眾27日於元朗發動示威活動，演變為警民衝突，示威者在元朗多處地點與警方對峙。綜合港媒報導，至晚間8時左右，部分地點示威者開始後退。晚間時10時傳出，警方速龍小隊進入元朗站大廳，並以警棍、胡椒噴霧驅趕示威者。另有示威者朝警方噴灑滅火器乾粉阻擋。

▼香港元朗示威，示威者於車站聚集。（圖／路透／下同）



香港警方晚間9時40許在臉書上表示，港警從下午5時起由西向東驅散示威者，大部分地區的抗議人士已經離開，但在元朗西鐵站南側一帶仍有少量人士集結。警方表示，短時間內將派人推進，呼籲集結人士盡快離開，可選擇乘坐西鐵離開元朗區；警方警告，如果拒絕離開，警方將作出拘捕。

香港醫管局表示，截至晚間9時，共有8男、1女等9名傷者被送往醫院，其中5人傷勢較重，4人情況穩定，傷者年齡介於22至56歲之間。