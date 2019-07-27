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社會 社會焦點 保障人權

大貨車頭過高拉斷電桿　轎車「差2秒」就去見上帝了！

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記者沈繼昌／桃園報導

一輛大貨車26日上午行經桃園市中壢區中正路路段，貨車車斗疑似勾到橫向道路上方電線，瞬間勾斷電線連帶把路旁2根電線桿拉倒，差點壓到對向轎車，驚險畫面全被後方車輛行車紀錄器錄下，網友在臉書「桃園人桃園事」討論區上留言，差2秒鐘就去賣鹹鴨蛋了；警方指出，案發後已緊急請台電派員搶修，至於肇事車主酒測值為0，肇事原因仍在調查釐清中。

▲桃園市中壢區中正路26日上午發生大貨車勾斷電線導致路旁2根電桿斷落。（圖／翻攝自臉書「桃園人桃園事」）

▲桃園市中壢區中正路26日上午發生大貨車勾斷電線導致路旁2根電桿斷落。（圖／翻攝自臉書「桃園人桃園事」）

▲桃園市中壢區中正路26日上午發生大貨車勾斷電線導致路旁2根電桿斷落，差2秒壓倒路過轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區中正路26日上午發生大貨車勾斷電線導致路旁2根電桿斷落，差2秒壓倒路過轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這段驚險畫面發生在26日上午11時20分，地點位於中壢區中正路1428號前，一輛大貨車行經該路段時，車頭部分勾斷道路上方電線，導致對向車道旁2根電線桿瞬間斷落，轟一聲差點壓到經過轎車，電線桿斷落巨響也讓住戶店家急忙出來查看。

▲桃園市中壢區中正路26日上午發生大貨車勾斷電線導致路旁2根電桿斷落。（圖／翻攝自「桃園人桃園事」）

▲桃園市中壢區中正路26日上午發生大貨車勾斷電線導致路旁2根電桿斷落。（圖／翻攝自「桃園人桃園事」）

這段驚險畫面剛好被後方車輛的行車紀錄器錄下，車主放上臉書「桃園人桃園事」討論區上，「只差2秒，前面的車就去賣鹹鴨蛋了......真的是佛祖保佑！」也有網友留言：「差點加入(中元普渡)的會員、看到事左邊的車子勾到….好可怕」。

中壢警分局指出，案發後，大貨車車主自行報案，警方到場為駕駛酒測，酒測值為0，警方緊急請台電派員搶修，並在現場協助疏導交通，肇事原因還在釐清當中。

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關鍵字：大貨車,勾斷電桿,轎車險遭壓垮,台電搶修

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