年薪百萬求才！大貨車也鬧駕駛荒　喊話公總放寬年齡上限65→68歲

▲大貨車鬧駕駛荒，貨櫃貨運公會盼公路總局放寬駕駛年齡上限至68歲。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

近來有大貨車、聯結車公司登出「百萬年薪等你來拿」誠徵駕駛的廣告，反應出不僅客運業，貨運業也缺人嚴重的狀況。貨櫃貨運公會日前也向公路總局表達，希望能夠放寬大貨車駕駛年齡從65歲至68歲的意見，公路總局對此表達會持續關注。

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▲大車駕駛荒，業者祭百萬年薪徵才。（圖／翻攝自交通文教基金會官網）

根據交通文教基金會分析，依近年持有聯結車或大貨車駕照統計，不論是職業聯結車或是職業大貨車執照數均較五年前少1萬餘人，顯見大型車駕駛數量供需失衡，已成為運輸業頭痛課題，建議政府正視大車駕駛缺工問題。

公路總局交管組組長劉育麟表示，有收到貨運公會反應駕駛缺人的意見，他們也表達希望能將駕駛年齡上限從65歲放寬至68歲，不過因茲事體大，公路總局後續會注意，但目前並沒有對此有進一步的討論。現行規定，無論大客車、大貨車駕駛年齡上限都為65歲。

至於有意見認為，因政府目前祭出補助協助客運業徵才，可能會影響到大貨車、聯結車駕駛人力來源，劉育麟則認為，一般來說，若本來就是貨運業的司機，因為已經習慣貨運業的模式型態，不太會轉去客運業。

▲公路總局祭出補助福利，協助客運業招募司機。（圖／公路總局提供）

為協助客運業者招募更充足的駕駛人力，公路總局特別推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，最高補助每人超過新台幣9萬元，透過攬才、育才、留才三管齊下，自6月29日起在全國各地舉辦招募活動，目前共辦理4場次，累計1千餘人填表，並已成功招募212位民眾投入客運駕駛工作。

「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」包含了職業大客駕照駕駛訓練費用（10,000~14,200元）及訓練期間生活費用（23,100元/月）之育才費用；此外，任職滿6個月後另再加發30,000元之留才獎勵金，補助金額最高達新台幣9萬元，條件比以往還要優渥。