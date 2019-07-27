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眼鏡蛇遭一槍射爆「腰斬」　上半身竟「棄尾求生」秒爬離現場

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▲ 眼鏡蛇在9秒處被射成兩半，下半身在現場緩緩蠕動。

實習記者許祐誠／綜合報導

有聽過蜥蜴斷尾求生，或是蚯蚓被掐掉一半也能活，但神奇的是，近期國外網友在網路上分享的一則影片，有一條眼鏡蛇突遭人用槍當場「腰斬」後，上半身竟然還能以極快速度逃離現場，而下半身則留原地。

據網站 《LiveLeak》26日報導，影片中眼鏡蛇原本在地上爬行，爬著爬著突然一聲槍聲後，身體立刻斷成兩半，可憐的眼鏡蛇立刻以僅存的上半身逃向岩石處，只留下「下半身」在現場緩緩蠕動。

▼ 眼鏡蛇被槍射成兩半，立刻棄尾求生。（圖／翻攝自Fb／World Today）

▲▼眼鏡蛇被槍射成兩半。（圖／翻攝自Fb／World Today）

▲▼眼鏡蛇被槍射成兩半。（圖／翻攝自Fb／World Today）

事實上，除了眼鏡蛇之外，之前也曾經出現過幾起「無頭雞」事件。像是2018年時，泰國網友在網路上瘋傳一部「無頭雞」的影片，引起當地記者注意，並走訪無頭雞的居住地，位於泰國中部叻丕府（Changwat Ratchaburi ）的一間廟。奇妙的是，記者發現無頭雞並未完全斷頭，還留有耳朵、耳垂和鼻孔，而且在寺廟內被僧人們照顧地相當舒服。

▲▼奇雞！重傷鬥雞沒有雞頭　仍生猛活跳跳。（圖／翻攝自泰國網）

▲泰國叻丕府一名僧侶在廟裡發現了一隻無頭雞。（圖／翻攝自YouTube）

而在1945年9月，美國也有一隻名為「麥克」（Mike）的無頭雞，原本要被主人殺來招待客人，沒想到被剁頭後，因為還保有一部份腦幹，所以反應相當激烈，更扯的是，牠在噴完血之後，竟然可以正常走路，最後共存活18個月，還幫主人賺了大把門票錢。

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▲在主人的細心照料下，麥克的體重不但沒有減輕反而增加，從1.1公斤增胖到了3.6公斤。（圖／翻攝自LIFE雜誌網站）

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關鍵字：眼鏡蛇,棄尾求生,腰斬

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