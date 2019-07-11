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別惹女友生氣！與男友吵完架暴怒　她一「杓」打爆眼鏡蛇

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▲女子一怒之下，用湯杓打死眼鏡蛇。（圖／翻攝自推特／@ybmisai97）。

▲女子在爆氣之下，用湯杓打死眼鏡蛇。（圖／翻攝自推特／@ybmisai97

國際中心／綜合報導

千萬別惹女朋友生氣！馬來西亞日前有一女子剛與男友吵完架，回家一氣之下，竟然拿湯杓把一隻闖進家中的眼鏡蛇給活活打死了，事後並將眼鏡蛇的「遺照」po在推特，附註寫道「下次別在我心情不好時露面，明白嗎！」引發網友熱議。

據《馬來郵報》報導，該名女子6日與男友發生激烈爭吵，結果回到丹絨加弄（Tanjon Karang）的家時，發現家裡居然有眼鏡蛇闖入，並作勢要攻擊她的姪子。看到這種情況加上正在氣頭上，於是她從廚房裡拿出一個湯杓，用力將蛇的頭部打爆。

▲女子擁有合法飼養異國爬蟲的執照。（圖／翻攝自推特／@ybmisai97）

▲女子擁有合法飼養異國爬蟲的執照。（圖／翻攝自推特／@ybmisai97）

事實上該名女子擁有合法飼養異國爬蟲的執照，她還分享與蛇的合照表示，「這不是蛇第一 次進入我家，因為我住在一個農村裡。」不過有網友基於宗教因素，留言表示她不應該打蛇，因為有一些神靈會變成蛇的樣子，還有人認為女子不應該殺死家中的蛇。女子也回應說，其實她並不討厭蛇，只是看到這條眼鏡蛇要攻擊自己的姪子所以才動手。

也有網友分享道，「我媽媽曾經在家裡殺過一條蛇，結果沒想到第二天蛇的同伴也來了，所以只好再把他殺了」，引起網友的起鬨，表示「希望蛇是單身的」、「希望第2條蛇沒有外遇，否則你必須要殺掉第3條蛇」；更有網友回復，「如果我在家看到一條蛇，我會離開，房子留給它。我會再買一個新的。」

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關鍵字：馬來西亞,眼鏡蛇,東南亞要聞

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