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他想與「6公尺毒泡沫山」合照...卻不慎摔倒跌入　5天後尋獲屍體

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▲▼清潔劑汙染河流！他與「6m泡沫山」合照摔倒　5天後尋獲屍體。（圖／翻攝自推特／@diarioelpopular）

▲男子跌入泡沫中，不幸身亡。（圖／翻攝自推特／@diarioelpopular）

記者丁維瑀／綜合報導

墨西哥瓦哈卡阿托亞克河（Atoyac River）長期受到嚴重汙染，來自家庭的過量清潔劑造成溪流出現6公尺高的「泡沫山」，一名男子上周本來要跟泡泡合照，卻不慎落入其中，他的屍體在26日被發現。當地環保團體感嘆，有毒肥皂水的問題早就不是新鮮事，政府缺乏監督，導致情況越來越惡化。

《美聯社》報導，墨西哥中部偏東普埃布拉州（Puebla）當局表示，家庭過量的清潔劑會導致肥皂泡沫持續累積，有毒液體最終流入阿托亞克河。官員說明，這名男子原本站在泡沫山旁邊，請求同事幫他拍照，結果意外跌倒，屍體在事發5天後被找到。

救援人員22日使用消防水管以及大型風扇，試圖穿入高約6公尺的泡沫山，然而經過整天工作後，仍無法找到男子蹤跡，直到26日才在特卡馬查爾科（Tecamachalco）溪流發現他的屍體，離當他時掉落的地點距離50公里。

男子的姓名並未被公布，城鎮發言人梅迪納（Cristian Medina）表示，目前是夏季降雨期間，在受汙染的河流中找到犯罪事件或意外事故的受害者屍體，這種情形並不罕見。

當地一家致力打擊汙染狀況的環保組織說明，早在2015年就有泡沫山的照片，還有民眾曾經在附近溜狗，最後毛小孩失蹤。事實上，除了家庭廢水的問題，阿托亞克河的汙染源也來自紡織廠以及其他工廠，河水有時甚至會染上牛仔褲般的藍色。

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關鍵字：汙染,泡沫,河流,環保

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