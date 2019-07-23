手推多行「行距可調」式移植機　簡作維護容易農夫好幫手

▲高雄區農業改良場研發出「手推多行行距可調式移植機」，讓農事工作更簡單。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為減少專業農民於溫網室操作引擎動力移植機所造成廢氣排放問題，降低假日農夫因農事作業所造成的手腕疲勞等工作傷害，農委會高雄區農業改良場研發出「手推多行行距可調式移植機」，讓農事工作更簡單，且為推廣該機械供民眾或產業運用，已積極辦理技術移轉中。

請繼續往下閱讀...

▲▼玉米種植後行株距整齊。

高雄場戴順發場長指出，由於生活型態的改變，越來越多的民眾在假日時從事農作生產，然而以傳統的人工或手持式移植器械種植苗株時，需長時間彎腰種植，並藉由手腕施力操作，極易造成身體酸痛不適或手腕傷害。

但使用乘坐式移植機，雖可解決這些問題，但因價格昂貴，一般民眾或栽培規模較小的農民無法負擔。加上乘坐式移植機作業時，汽油引擎所排放的廢氣，除造成空氣汙染外，長期以往也影響在溫網室工作者的身體健康。

有鑑於此，高雄場著手研發出「手推多行行株距可調式移植機」，結構簡單且機體輕巧，只需1~2人即可操作，容易維護、植株的行距可因應需求而自行調整，最重要的是不會產生有害廢氣，符合時下社會最需要的省工、省力兼具綠能的機械。且已申請並獲得台灣專利。歡迎各界向該場洽詢。聯絡人：潘光月助理研究員、曾鉅翔助理研究員；電話：08-7389158轉727、764