香港年輕人「爭取民主自由」只剩28年　CNN：機會只會越來越少！

▲香港機場出現示威活動。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

香港示威遊行延伸到機場，除了過去反送中的民眾外，在地鐵元朗站附近更出現反反送中的群眾，外界開始思考這樣的示威遊行是否過於誇張，或是確實為民主奮戰，對此《CNN》分析為何香港人認為自己為民主努力的時間，正在一點一滴的流逝。

據《CNN》分析報導，香港近期不斷出現群眾示威，主要是有幾項因素：

「自由」是失去過才知道可貴，擁有是一種幸福



香港自鴉片戰爭後，被割地成為英國殖民地的一部分，原本在英式統治下過著半殖民、自由的生活，對於1997年回歸中國，帶有一絲期盼，希望可以跟著經濟準備起飛的中國一起成長，換來的卻是大批中國投資客進入，房價、物價飆升。

英國在歸還香港，附帶條件包括「香港過去的資本主義、生活方式需保持50年不變」當時中國領導人鄧小平同意以一國兩制的方式實現，香港是中國一部分但也是分開的，保留香港在英國統治下奮鬥的自由民主。

但卻是翻天覆地的轉變

時間晃眼回歸20多年過去，香港的生活似乎越發凸顯和英國統治下的不同，中國短短幾十年中經濟超前、發展迅速成為世界第二大經濟體，共產黨對於眼下的「所屬區域」控制方式也沒減少，為的就是可以「一起進步」。

當時經歷過英國殖民時代的香港民眾，不少人在回歸中國時感到期待，但近期調查，「認同、驕傲自己是中國人」的數字卻創下新低，甚至大部分的香港民眾認為，「我是香港人，不是中國人」。

▲香港特首林鄭月娥的處理方式，國際關注。（圖／路透）

離2047還有多久？

對於香港50年不變的期限是2047年，《CNN》分析現在在街頭上抗議的18歲青年，正在為自己的未來努力，因為2047年他不過46歲，那還是在自己人生中的時光。

對於近期元朗事件，不少香港民眾在社群網站上交換資訊，無助的對外求救，原本對於政府、警方寄予高度期望，如今卻發現自己身陷絕望。

分析報導最後表示，香港年輕示威者都有共同的想法，隨著抗爭的機會、時間越來越少，他們必須為自己努力。