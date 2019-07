▲敘利亞空襲5歲女孩緊抓7月大妹妹。(圖/翻攝自推特下同)

記者陳亭伃/綜合報導

敘利亞政府與反抗軍的鬥爭仍未結束,無辜犧牲的上百萬百姓,時刻都活在恐懼中。日前敘利亞新聞台公開一張遭到政府軍轟炸的房屋照,在破碎的瓦礫堆中,看到一名僅5歲的女孩一把抓住自己7個月大的妹妹,而她們的父親則無助在最高處的瓦礫堆上痛哭,直到救援抵達時,這名偉大的姐姐到院前就已經失去呼吸心跳。

綜合外媒報導,遭到敘利亞政府軍轟炸的房子應聲倒塌,一名父親來不及拯救自己的三個女兒,雖然幸運的瓦礫堆的最頂端,但底下卻壓著自己最至親的骨肉和妻子。5歲的莉涵(Riham)雖然被卡在瓦礫堆中,但看到自己7個月大的妹妹就在下面一層大哭,一把抓住自己妹妹的衣服,稚嫩的臉龐上都是血與傷口,就這樣撐到救援人員到場。

▲可惜莉涵到院前就已經沒有心跳。

拍攝該張照片的SY24攝影記者謝赫(Bashar al-Sheikh)在敘利亞反對勢力掌控的西北部伊德利布省(Idlib)埃里哈城目睹的空襲,巨大聲響後爆出尖叫聲與哭聲,接著映入眼簾的是令人痛心的一幕。

莉涵送往醫院前就無呼吸心跳,她的兩個妹妹還在加護病房急救。謝赫表示,「我到那裡時,看到小孩卡在瓦礫堆中,她們爸爸手足無措的痛哭著。」敘利亞救援人員表示,這場空襲,造成3名兒童喪生,至少7名成人死亡。

5-year-old Syrian girl dies trying to save her baby sisters from the rubble of their bombed home. pic.twitter.com/TZWAnnTG1X