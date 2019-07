影／美軍火商雷神發布新武器「MAD-FIRES」　影片敵方極像解放軍

▲雷神公司發布新武器「MAD-FIRES」。(圖/翻攝雷神影片截圖,下同)



記者邱茀濱/綜合報導

美國軍火商「雷神」公司(Raytheon)22日在推特上公布一段新武器的短片,片中的「MAD-FIRES」可以對抗敵軍來襲的飛彈。但更引外界關注的是,他們的宣傳影片,還把中國當成假想敵,包括「解放軍」的轟-6轟炸機及052C型驅逐艦。

在這短短的68秒影片裡,雷神展示了與美國國防高等研究計劃署(DARPA)共同開發、名為「多方位防禦快速攔截砲彈交戰系統」(MAD-FIRES)的新型攔截導彈,並用動畫顯現如何防禦同時襲來的多枚巡航導彈、反艦導彈、無人駕駛飛行器等威脅。

此外,雷神先進導彈系統產品線的副總裁Thomas Bussing表示,「美國海軍正在尋求可以迅速接近目標的先進能力,而雷神的『MAD-FIRES』攔截彈可以實現這種能力。」

但引發外界關注的還是影片裡美軍把「解放軍」當作假想敵一事。據大陸官媒《環球網》報導,畫面顯示,率先攻擊的「敵軍轟炸機」和解放軍的轟-6極為相似,機頭下方的光電頭、解放軍空軍的塗裝等細節都清晰展現出來。

報導指出,接下來在水下發射導彈的「敵方潛艇」,外型則很像俄羅斯製造的「基洛級」常規動力潛艇;最後出線的「敵軍戰艦」就與中國052C型驅逐艦高度相似,最明顯的是其弧形的相控陣雷達整流罩。

此外,報導還引述中國軍事專家表示,美國軍火商如此直接、毫不避諱地拿中國當成假想敵是迎合美國五角大廈的做法,但從商業角度來看完全沒有必要,反而會惹來中國民眾的反感,也意味著這些企業不準備在華展開民間業務。

但是,專家還是質疑「「MAD-FIRES」的實際效能,並指新武器本質上就是一種小型炮射導彈,或是一種制導炮彈,且射程有限,僅屬於「補網」性質。最後,他提到,「這種新武器能否像宣傳視頻中那樣有效,還需觀察。」

Here's how DARPA's MAD-FIRES interceptor would take out multiple waves of anti-ship missiles, unmanned aerial vehicles and other threats. More: https://t.co/tyD2bkShjv pic.twitter.com/Wy4JTwhxYC