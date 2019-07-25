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影／美軍火商雷神發布新武器「MAD-FIRES」　影片敵方極像解放軍

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▲▼雷神公司發布新武器「MAD-FIRES」。（圖／翻攝雷神影片截圖）

▲雷神公司發布新武器「MAD-FIRES」。（圖／翻攝雷神影片截圖，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

美國軍火商「雷神」公司（Raytheon）22日在推特上公布一段新武器的短片，片中的「MAD-FIRES」可以對抗敵軍來襲的飛彈。但更引外界關注的是，他們的宣傳影片，還把中國當成假想敵，包括「解放軍」的轟-6轟炸機及052C型驅逐艦。

在這短短的68秒影片裡，雷神展示了與美國國防高等研究計劃署（DARPA）共同開發、名為「多方位防禦快速攔截砲彈交戰系統」（MAD-FIRES）的新型攔截導彈，並用動畫顯現如何防禦同時襲來的多枚巡航導彈、反艦導彈、無人駕駛飛行器等威脅。

▲▼雷神公司發布新武器「MAD-FIRES」。（圖／翻攝雷神影片截圖）

此外，雷神先進導彈系統產品線的副總裁Thomas Bussing表示，「美國海軍正在尋求可以迅速接近目標的先進能力，而雷神的『MAD-FIRES』攔截彈可以實現這種能力。」

但引發外界關注的還是影片裡美軍把「解放軍」當作假想敵一事。據大陸官媒《環球網》報導，畫面顯示，率先攻擊的「敵軍轟炸機」和解放軍的轟-6極為相似，機頭下方的光電頭、解放軍空軍的塗裝等細節都清晰展現出來。

報導指出，接下來在水下發射導彈的「敵方潛艇」，外型則很像俄羅斯製造的「基洛級」常規動力潛艇；最後出線的「敵軍戰艦」就與中國052C型驅逐艦高度相似，最明顯的是其弧形的相控陣雷達整流罩。

▲▼雷神公司發布新武器「MAD-FIRES」。（圖／翻攝雷神影片截圖）

此外，報導還引述中國軍事專家表示，美國軍火商如此直接、毫不避諱地拿中國當成假想敵是迎合美國五角大廈的做法，但從商業角度來看完全沒有必要，反而會惹來中國民眾的反感，也意味著這些企業不準備在華展開民間業務。

但是，專家還是質疑「「MAD-FIRES」的實際效能，並指新武器本質上就是一種小型炮射導彈，或是一種制導炮彈，且射程有限，僅屬於「補網」性質。最後，他提到，「這種新武器能否像宣傳視頻中那樣有效，還需觀察。」

▲▼雷神公司發布新武器「MAD-FIRES」。（圖／翻攝雷神影片截圖）

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關鍵字：雷神,Raytheon,MAD-FIRES,解放軍,轟-6轟炸機,052C型驅逐艦,大陸軍武,國際軍武

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