川普力推！美眾議院通過放寬財政預算法案　兩黨罕見合作

▲ 川普呼籲共和黨議員支持這項法案。(圖/路透社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國眾議院25日通過一項總統川普(Donald Trump)力推的全面預算及債務上限法案,將在未來2年內暫緩對華府舉債能力的上限,避免違約的潛在威脅,同時防止自動削減國內及軍事開支,以284票對149票的結果闖關成功,預計下周在參議院表決。

CNN報導,這項法案在國會領導人與川普政府協商之下達成,是為共和黨及民主黨今年對重要法案達成妥協的罕見案例,儘管面臨部分保守派人士反對,仍有望在參眾兩院都獲得通過,經川普簽署後正式生效。

該法案將允許華府在未來2年向眾多聯邦項目支出2.75兆美元;光是針對第一年達成的預算協議就高達1.37兆,其中7380億美元用於國防開支,6320億美元則用於非國防開支,並暫緩法定債務上限至2021年7月。

川普大力支持這項法案,更在推特上寫道,「眾議院共和黨人應該支持這項2年的預算法案,這對我們的軍隊和退伍軍人有很大的幫助。我和你們在一起!」但肯塔基州共和黨議員馬西(Thomas Massie)在法案通過後上街抗議,將法案名稱改為「一項拖延時間、別有所圖的法案」。

House Republicans should support the TWO YEAR BUDGET AGREEMENT which greatly helps our Military and our Vets. I am totally with you!